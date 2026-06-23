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France-Irak : les Bleus s'imposent quatre heures après le coup d'envoi et se qualifient pour les 16es

  • Publié le 23 juin 2026 à 05:49
Kylian Mbappé, auteur d'un doublé pour la France face au Sénégal, pour son entrée en lice à la Coupe du monde, le 16 juin 2026 à East Rutherford (New Jersey)

À 4h48, heure de La Réunion, c'est la délivrance pour l'équipe de Didier Deschamps. Après une interruption de plus de deux heures à la fin de la première période, l'Équipe de France a fini par remporter son deuxième match de la Coupe du monde face à l'Irak (3-0) et file en seizièmes de finale.

Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus a, dès la 14e minute frappé dans la surface, ne laissant que peu de chance au gardien de l'équipe d'Irak. 

15e but en Coupe du monde pour Mbappé. 

À la 54e minute, doublé pour Mbappé grâce à un ballon offert par Ousmane Dembélé. 

Demebélé clôture le match avec un nouveau but à la 65e minute de jeu. Le Ballon d'Or enchaîne du pied droit d'une frappe croisée et tire.

La France termine donc son match sur un score de 3 à 0.

Lire aussi - [Vidéo] Mondial 2026 : les Bleus face aux Lions de Mésopotamie, une équipe irakienne à ne pas sous-estimer

- Le stade évacué, le match interrompu -

Le match France-Irak du premier tour du Mondial-2026 a été interrompu lundi à la mi-temps en raison d'un risque d'orage à Philadelphie, a annoncé la Fifa, alors que les spectateurs étaient appelés à se mettre à l'abri.

La rencontre a été stoppée pour une durée d'au moins 30 minutes en vertu de la législation en vigueur aux Etats-Unis qui prévoit que toute manifestation en extérieur peut être interrompue ou retardée si des éclairs sont détectés dans un rayon de 13 km. La France menait 1-0 au score au moment de l'interruption sur un but de Kylian Mbappé (14e).

Une première annonce avait d'abord demandé aux spectateurs de quitter les gradins de l'enceinte et de se mettre à l'abri avant qu'un officiel de la Fifa n'annonce l'interruption de la partie.

"En raison de conditions météorologiques défavorables à Philadelphie, incluant un risque d’orage avec foudre à proximité du stade, le match de Coupe du monde entre la France et l’Irak a été suspendu", a indiqué la Fifa.

Une grosse averse était déjà intervenue à la 35e minute de jeu, poussant déjà certains spectateurs à quitter le stade de Philadelphie. Une majeure partie des gradins du stade, d'une capacité de 69.000 places, ne sont pas couverts par un toit.

Le prochain match des Bleus aura lieu dans la nuit de ce vendredi à samedi à 1 heure (heure Réunion), face à la Norvège.

www.imazpress.com avec AFP/[email protected]

France, Bleus, Football, Mondial

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1 Commentaires
Saint André 40 ans dans le fénoir sous les Vira
Saint André 40 ans dans le fénoir sous les Vira
31 minutes

Belle victoire de noute l'ékipe

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