France-Irak : les Bleus s'imposent quatre heures après le coup d'envoi et se qualifient pour les 16es

À 4h48, heure de La Réunion, c'est la délivrance pour l'équipe de Didier Deschamps. Après une interruption de plus de deux heures à la fin de la première période, l'Équipe de France a fini par remporter son deuxième match de la Coupe du monde face à l'Irak (3-0) et file en seizièmes de finale.

Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus a, dès la 14e minute frappé dans la surface, ne laissant que peu de chance au gardien de l'équipe d'Irak.

15e but en Coupe du monde pour Mbappé.

Pour sa 100e sélection, Mbappé trouve la faille d'une frappe puissante ⚽️😱

Le capitaine des Bleus ouvre le score dans ce France - Irak.



La France mène 1-0.



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipedeFrance #FRAIRK pic.twitter.com/kmzqPlFzoX — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 22, 2026

À la 54e minute, doublé pour Mbappé grâce à un ballon offert par Ousmane Dembélé.

Mbappé s'offre un doublé et fait le break pour les Bleus ⚽️🔥

L'attaquant français profite d'une erreur de la défense irakienne pour punir son adversaire.

La France mène 2-0.



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipedeFrance #FRAIRK pic.twitter.com/gLxzM4ffku — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 23, 2026

Demebélé clôture le match avec un nouveau but à la 65e minute de jeu. Le Ballon d'Or enchaîne du pied droit d'une frappe croisée et tire.

Les Bleus déroulent ! ⚽️🔥

Parfaitement servi par Olise, Dembélé conclut d'une frappe croisée et corse l'addition pour la France.

La France mène 3-0.



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipedeFrance #FRAIRK pic.twitter.com/dWj4bCXNdQ — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 23, 2026

La France termine donc son match sur un score de 3 à 0.

Lire aussi - [Vidéo] Mondial 2026 : les Bleus face aux Lions de Mésopotamie, une équipe irakienne à ne pas sous-estimer

- Le stade évacué, le match interrompu -

Le match France-Irak du premier tour du Mondial-2026 a été interrompu lundi à la mi-temps en raison d'un risque d'orage à Philadelphie, a annoncé la Fifa, alors que les spectateurs étaient appelés à se mettre à l'abri.

⚠️ MATCH SUSPENDU



France - Irak est actuellement interrompu en raison des intempéries.



Suivez le Mag sur M6 et M6+ : https://t.co/jFBpiRsSsI#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipedeFrance #FRAIRK pic.twitter.com/MlhOKpSdp8 — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 22, 2026

La rencontre a été stoppée pour une durée d'au moins 30 minutes en vertu de la législation en vigueur aux Etats-Unis qui prévoit que toute manifestation en extérieur peut être interrompue ou retardée si des éclairs sont détectés dans un rayon de 13 km. La France menait 1-0 au score au moment de l'interruption sur un but de Kylian Mbappé (14e).

Une première annonce avait d'abord demandé aux spectateurs de quitter les gradins de l'enceinte et de se mettre à l'abri avant qu'un officiel de la Fifa n'annonce l'interruption de la partie.

"En raison de conditions météorologiques défavorables à Philadelphie, incluant un risque d’orage avec foudre à proximité du stade, le match de Coupe du monde entre la France et l’Irak a été suspendu", a indiqué la Fifa.

Une grosse averse était déjà intervenue à la 35e minute de jeu, poussant déjà certains spectateurs à quitter le stade de Philadelphie. Une majeure partie des gradins du stade, d'une capacité de 69.000 places, ne sont pas couverts par un toit.

Le prochain match des Bleus aura lieu dans la nuit de ce vendredi à samedi à 1 heure (heure Réunion), face à la Norvège.

www.imazpress.com avec AFP/[email protected]