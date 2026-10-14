Frappes en Ukraine, Zelensky accuse Poutine de "mépris" envers Trump

Des frappes russes contre des infrastructures énergétiques dans la nuit en Ukraine ont fait au moins sept morts et privé 600.000 personnes de courant, Volodymyr Zelensky dénonçant mercredi le "mépris" de Vladimir Poutine à l'égard de l'appel de Donald Trump pour une trêve dans ce type de frappes.

Un conseiller du président ukrainien a en outre affirmé que le fonctionnement de certains terminaux Starlink, réseau satellitaire utilisé notamment pour la communication sur le champ de bataille, avait été restreint dans la nuit, entraînant la "perturbation de plusieurs missions".

Selon un bilan actualisé des autorités, au moins quatre personnes ont été tuées à Kiev et 25 autres blessées. Deux autres civils sont morts dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est) et un troisième dans celle de Zaporijjia (sud).

M. Zelensky a dénoncé sur X "une opération de frappes ciblées de missiles balistiques russes visant spécifiquement les infrastructures énergétiques – ces mêmes infrastructures couvertes par le cessez-le-feu annoncé par le président américain".

"Cette opération était tout à fait délibérée et éloquente par son ampleur - jamais auparavant la Russie n'avait manifesté un tel mépris ostentatoire envers les États-Unis", a-t-il cinglé.

Selon lui, 600.000 personnes ont été privées de courant.

A la surprise générale, le président américain a annoncé dimanche un "cessez-le-feu énergétique" entre la Russie et l'Ukraine, sans effet à ce stade.

L'Ukraine a déclaré lundi qu'elle "répondrait" si la Russie ne respectait pas cette trêve énergétique en hiver, Moscou refusant pour l'heure de confirmer l'entrée en vigueur de ce supposé arrêt des frappes.

Le ministère russe de la Défense a indiqué mercredi avoir ciblé dans la nuit des centrales thermiques à Kiev et alentour et dans la région de Kharkiv, "utilisées dans l'intérêt du complexe militaro-industriel" des forces armées ukrainiennes.

- Pas d'avertissement -

Dès mardi soir, une centrale électrique de Kiev a été touchée par un missile russe sans que l'Ukraine ne reçoive d'alerte préalable de la part de ses alliés occidentaux sur cette attaque, a indiqué le président Zelensky.

"Attaque russe au missile balistique contre Kiev. Une fois de plus, aucun avertissement préalable de la part de nos partenaires", a-t-il déploré sur Facebook, indiquant que la cible principale était une centrale thermique.

Des journalistes de l'AFP ont entendu pendant la nuit plusieurs vagues de fortes explosions dans la capitale.

L'Ukraine est dépendante du renseignement militaire occidental, et notamment américain, pour détecter les attaques russes et frapper elle-même des cibles.

Le récent regain de tensions entre MM. Zelensky et Trump, qui s'est dit en faveur d'un nouveau dirigeant en Ukraine, fait craindre à Kiev un relâchement de ce soutien crucial.

"Nos systèmes n'ont détecté ces missiles que lorsqu'ils étaient déjà pratiquement à l'approche de Kiev", a encore dit M. Zelensky, qualifiant la centrale visée d'"installation énergétique clé de Kiev".

"Non seulement ils (les Russes, ndlr) détruisent nos infrastructures énergétiques, mais l'Ukraine ne reçoit même pas d'alertes préalables concernant les lancements de missiles balistiques", a regretté le dirigeant ukrainien.

Un haut responsable ukrainien a indiqué à l'AFP mercredi que Washington avait menacé d'arrêter le partage de ses renseignements avec Kiev si l'Ukraine n'arrêtait pas ses frappes sur les raffineries russes.

Dans la nuit de lundi à mardi déjà, les habitants de Kiev avaient entendu des explosions dues à des frappes russes et seulement ensuite le déclenchement de l'alerte antiaérienne, un phénomène qui s'est déjà produit par le passé mais qui était jusque-là très rare.

M. Zelensky avait déjà dit que l'Ukraine n'avait pas reçu d'avertissement de la part des Occidentaux lors de cette attaque.

Des responsables ukrainiens ont expliqué mardi cette situation par l'utilisation par l'armée russe de missiles difficiles à détecter ou encore par de potentiels "problèmes techniques".

Parallèlement, la Russie a annoncé mercredi avoir abattu dans la nuit 902 drones ukrainiens, dont 180 ont été neutralisés près de Moscou.

Les attaques ont fortement perturbé le fonctionnement des aéroports moscovites, celui de Vnoukovo ayant été suspendu pendant plus de huit heures, selon les autorités aéroportuaires.

L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, fait un nombre croissant de victimes civiles en raison d'une escalade des frappes depuis des mois.



AFP