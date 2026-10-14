Incendies en Indonésie : pollution "très élevée" à Singapour, écoles fermées au Timor oriental

La pollution de l'air, due à la fumée toxique des incendies qui dévastent l'Indonésie, a atteint un niveau "très élevé" à Singapour mercredi, conduisant dans le même temps le Timor oriental à fermer ses écoles pour trois jours.

L'Indonésie lutte contre des feux qui ont ravagé de vastes étendues de forêts et de tourbières à Bornéo, Sumatra et en Papouasie, propageant une fumée toxique en Malaisie voisine ainsi qu'à Singapour et désormais au Timor oriental.

Plus de 280.000 personnes ont été victimes de problèmes respiratoires depuis août dans les régions indonésiennes sinistrées, a précisé un responsable du ministère de la Santé dans un nouveau bilan.

Mercredi, la pollution atmosphérique dans l'ouest de Singapour a atteint un niveau "très élevé", a indiqué l'agence locale de l'environnement.

Dans la partie occidentale de la cité-État, les concentrations de particules fines, capables de pénétrer dans le sang et les poumons, ont atteint 288 microgrammes par mètre cube, dépassant largement les limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'Indonésie lutte régulièrement contre des feux de forêt durant la saison sèche, qui se termine bientôt.

Mais les incendies se sont intensifiés cette année en raison d'un puissant phénomène météorologique El Niño.

Toutefois, les experts soulignent que les facteurs humains jouent également un rôle crucial, notamment le défrichement par brûlis et des décennies de dégradation forestière.



- "Protection respiratoire"-

Plus à l'est, le Timor oriental a choisi de fermer ses écoles pour trois jours à compter de jeudi, en raison de la dégradation de la qualité de l'air.

Le gouvernement a décidé de "suspendre temporairement les activités d'enseignement en présentiel" afin de "protéger la santé des élèves, des enseignants et des autres membres de la communauté éducative".

Les autorités de l'un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est ont exhorté les familles à garder les enfants à l'intérieur et à utiliser une "protection respiratoire" en cas de sortie.

À Singapour, pour la première fois depuis 2015, des dispositifs ont été déclenchés permettant aux citoyens de bénéficier de soins à prix abordables pour les problèmes de santé liés à cette pollution atmosphérique.

La cité-État a également commencé à distribuer des masques N95 aux résidents éligibles.

Le Congrès national des syndicats de Singapour a annoncé lundi que les travailleurs des transports publics et les livreurs pourraient recevoir gratuitement de tels masques. Mais l'AFP a constaté que l'application de cette mesure était lente.

"C'est un peu inconfortable de porter un masque et, pour certaines commandes, nous devons faire le tour du pâté de maisons à pied ou nous garer à l'extérieur", a déclaré à l'AFP un livreur qui a donné pour seul prénom Daniel.

- Maisons détruites -



En Indonésie, "il a été recensé 283.270 cas" de troubles respiratoires, entre le mois d'août et le 13 octobre, a déclaré mercredi Then Yuanti, responsable du ministère de la Santé, sans toutefois divulguer le nombre de décès liés à la fumée.

Sur l'île de Bangka Belitung, au sud-est de Sumatra, un incendie de forêt, qui a débuté samedi, a détruit près de 300 maisons et forcé un millier de villageois à évacuer.

Le président Prabowo Subianto a ordonné lundi au gouvernement de déployer un maximum d'efforts pour lutter contre ces feux, alors que plus de 60.000 personnes ont été déployées pour les combattre, a précisé un responsable gouvernemental.

Cependant, les efforts engagés jusqu'à présent sur le terrain, notamment l'ensemencement des nuages et le largage d'eau, n'ont eu qu'un succès limité.

Face à l'étendue du sinistre, la Malaisie a appelé à une réunion d'urgence des 11 pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), le bloc régional. Le député malaisien Syed Saddiq Rahman a appelé mardi à une "protestation diplomatique".

Parallèlement, Kuala Lumpur et Jakarta discutent d'une coopération pour lutter contre les incendies, a déclaré mercredi le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamad Hasan.

"La forme de la coopération dépendra de l'issue des discussions, mais les autorités des deux pays ont, pour la première fois, entamé des pourparlers sur la manière de collaborer pour lutter contre le nuage de pollution, qui semble s'aggraver", a déclaré M. Mohamad à l'agence de presse nationale Bernama.



AFP