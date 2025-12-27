Insolite : un virage maudit, les passagers sautent de l'avion et Céline Dion en Grinch

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 22 au au vendredi 26 décembre 2025, le voici. Dans l'Oise, un virage est devenu le cauchemar des automobilistes qui terminent souvent... dans le champ voisin. En République démocratique du Congo, à l'aéroport, des sautent d'un avion faute d'équipements pour descendre. Sur son compte Instagram Céline Dion a offert sa réinterprétation du Grinch.

À Porcheux (Oise), au sud-ouest de Beauvais, la célébrité locale n’est ni une personnalité ni un commerce, mais… un virage. Ce tournant particulièrement accidentogène fait le buzz sur les réseaux sociaux : il dispose de sa propre page Facebook, fédère une communauté active de près de 1.000 personnes et apparaît même sur Google Maps comme une "attraction touristique", rapporte Le Parisien. Une notoriété liée au nombre impressionnant de voitures qui ont terminé leur course dans le champ voisin après l’avoir emprunté.

À l’origine de cette popularité inattendue, Cédric Troszczynski, habitant du village. Amusé par la répétition des sorties de route, il a décidé d’offrir à ce virage son heure de gloire sur les réseaux sociaux. Il y publie régulièrement des photos des accidents, accompagnées de légendes volontairement décalées.

Un concept qui a trouvé son public. "Les gens adorent et ça les fait marrer", explique-t-il, tout en revendiquant une certaine bienveillance : "je ne mets jamais les visages ni les plaques." En outre, aucun accident grave n’est à déplorer.

Cette succession d’accidents ne fait pas rire tout le monde. La maire de Porcheux, Christine Renault, pointe la responsabilité de conducteurs majoritairement extérieurs au village, qui ne respecteraient ni la limitation de vitesse ni la signalisation en place. Des panneaux rappelant la limitation à 30 km/h et signalant le caractère dangereux du virage ont pourtant été récemment installés. "Des aménagements ont déjà coûté cher à la commune, entre 30.000 et 40.000 euros", rappelle l’édile, qui assure que de nouvelles mesures seront prochainement étudiées en conseil municipal.

@tf1info 😅 "Le virage a frappé, encore une fois" : un village de l'Oise devient célèbre sur les réseaux sociaux après des sorties de route à répétition ♬ son original - TF1 INFO

Sur les réseaux sociaux, la communauté continue toutefois de tourner la situation en dérision. "Ma voiture a insisté pour aller visiter cette attraction. Je n’ai pas pu l’en empêcher. Elle s’est bien amusée !", peut-on lire parmi les commentaires sur Google Maps. Et depuis quelques semaines, à l’approche des fêtes, les livreurs semblent particulièrement nombreux à se laisser surprendre par ce virage devenu une star locale.

Sur le tarmac de l'aéroport de Kindu, en République démocratique du Congo, le 19 décembre 2025, alors que le Boeing 737-800 atterrit sans encombre, il manque les équipements pour les faire débarquer. Alors que la tension monte dans la cabine, certains voyageurs ouvrent une des portes de l'avion et décident de tout simplement sauter.

"Nous avons atterri normalement, puis plus rien. On avait l’impression d’avoir été oubliés", raconte un passager cité par des médias locaux, décrivant une atmosphère de fatigue, de confusion et de colère grandissante.

Dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir des agents aéroportuaires et des policiers observer la scène sans intervenir.

En l'absence d'escaliers mobiles pour faire débarquer les passagers, la règle veut que les toboggans de secours de l'appareil soient déployés. Selon les médias locaux, décision a été prise de ne pas le faire pour des raisons économiques et de temps d'immobilisation de l'avion au sol.

L'incident n'a pas fait de blessés mais une telle procédure est parfatement contraire aux règles de sécurité de l'aviation civile.

Sur son compte Instagram, mercredi 24 décembre 2025, pour le réveillon de Noël, la chanteuse Céline Dion a offert à ses abonnés sa réinterprétation du Grinch, ce bonhomme poilu tout vert et grincheux, qui déteste les fêtes et veut les saboter.

Maquillée et costumée, la superstar a repris un monologue du personnage, extrait du film Le Grinch de Ron Howard, sorti en 2000 et dans lequel Jim Carrey incarne à l'écran le rôle principal.

"Quel culot! M’inviter à la dernière minute! Même si j’avais envie d’y aller, mon emploi du temps ne me le permettrait pas!", lance la chanteuse.

"16 heures, travailler ma voix. 16h30, réveiller mes enfants. 17 heures, éradiquer la faim dans le monde. Ne le dites à personne! 17h30, séance de jazzercise (du fitness NDLR). 18h30, dîner avec moi. Impossible d’annuler ça encore une fois! 19 heures, explorer mes idées créatives. 19h30, lutter contre le dégoût de moi-même." Regardez.

"Ou je pourrais bien souhaiter à tout le monde un joyeux Noël et une bonne année... Ennuyant!", conclut Céline Dion, avant d'entonner All By Myself, soit "Tout seul" en français.

