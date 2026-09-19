Insolite : IA en cuisine au Japon et slips enterrés en Suisse

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre 2026, le voici. Il y a d'abord l'IA qui rentre dans les cuisines des supérettes au Japon, il y ensuite ces urinoirs optimisés et aures slips enterrés récompensés lors des "anti-Nobel" 2026 en Suisse Bonne lecture.

Les supérettes japonaises, réputées pour l'inventivité de leurs produits et leurs mets parfois improbables, ont décidé de franchir une nouvelle étape, en utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour mettre au point des desserts inédits.

Lawson, l'un des plus importants exploitants de "konbini" (contraction de l'anglais "convenience store") du Japon, a annoncé mercredi le lancement de trois nouveaux produits alimentaires, dont une tarte au citron aromatisée au cornichon et un petit pain fourré à la pâte de haricot rouge, à la margarine et au yaourt.

"Pour générer des idées sans être contraints par les modes de pensée existants ou les tendances du marché, nous avons utilisé l'IA lors des séances de réflexion, sans nous appuyer sur les chiffres des ventes passées ni sur les données du marché", indique un communiqué de l'entreprise.

Les produits ainsi créés seront lancés ce mois-ci à Tokyo et dans une partie du Japon.

- Cannelé à la patate douce, nappé de sauce au caramel -

La chaîne rivale FamilyMart a indiqué avoir fourni ses données de ventes à l'IA afin de la faire contribuer au développement d'un nouveau dessert: un cannelé dont la pâte contient de la patate douce, nappé de sauce au caramel.

Ce dessert sera mis en vente dans tout le pays la semaine prochaine, a déclaré une porte-parole à l'AFP, ajoutant que l'entreprise souhaitait créer quelque chose de nouveau, tout en ayant de bonnes chances de succès commercial.

Comme pour les produits de Lawson, l'IA a été utilisée principalement pour la réflexion créative, tandis que des spécialistes humains sont restés impliqués dans le développement du produit, assure l'entreprise.

- Biscuit-sandwich garni de crème au lait -

Il ne s'agit pas d'une première chez FamilyMart, qui avait déjà testé en juillet un biscuit-sandwich garni d'une épaisse crème au lait, élaboré grâce à l'IA.

Le produit s'est révélé être un succès, décidant l'entreprise à recourir de nouveau à l'intelligence artificielle pour le développement de produits. Elle prévoit de lancer davantage de ces articles dans les prochains mois, a indiqué la porte-parole.

De nombreuses voix se sont élevées ces derniers jours, dont celles de dirigeants du secteur, pour appeler à encadrer le développement de l'IA, pour mieux appréhender les risques découlant de ses nouvelles capacités.

AFP

Enterrer des slips pour tester la qualité des sols, concevoir scientifiquement un urinoir pour éviter les éclaboussures : voici quelques-uns des travaux récompensés lors de l'édition 2026 des Ig-Nobel, version décalée de la prestigieuse récompense qui s'est tenue début septembre à Zurich (Suisse)

Devenus une institution incontournable dans le monde académique, ces prix décernés par le magazine scientifique humoristique "Annals of improbable research" ("Annales de la recherche improbable") distinguent chaque année des travaux insolites.

Comme le veut la tradition, la cérémonie s'est ouverte sous une pluie d'avions en papier, certains des chercheurs étant venus déguisés pour recevoir un trophée en forme de pied parsemé de champignons, remis par de véritables lauréats du Nobel.

Pour la première depuis sa création en 1991, l'événement s'est tenu hors des Etats-Unis, à Zurich. En mars, les organisateurs avaient annoncé ce déménagement, estimant qu'ils ne pouvaient pas "en bonne conscience" faire venir des scientifiques aux Etats-Unis dans le climat politique actuel.

- Marcher sur des serpents venimeux -

Parmi les 10 lauréats du prix - dont le nom est un jeu de mots entre Nobel et "ignoble" - l'Ig-Nobel de biologie a été attribué l'équipe de João Miguel Alves-Nunes pour ses travaux qui l'ont amené à piétiner des serpents pour comprendre à quel moment ils décident ou non de mordre.

"Qui serait assez stupide pour mettre son pied devant un serpent venimeux? Moi", s'est esclaffé le chercheur de l'université de São Paulo en venant récupérer son prix.

Il a procédé à 40.000 tests sur 116 serpents. Durant ces expériences, un crotale est parvenu à le mordre à travers ses bottes de protection. Sans pour autant décourager le jeune chercheur de 28 ans, qui entend étendre ses travaux à d'autres pays.

- Trajectoire idéale pour les urinoirs -

Vêtus de cirés jaunes, quatre universitaires de Chine, Etats-Unis, Arabie Saoudite et Canada sont eux venus recevoir l'Ig-Nobel de physique pour leurs recherches destinées à optimiser les urinoirs.

Pour cela, ils ont conçu une machine à uriner, avec une "buse de l'urètre anatomiquement exacte", alimentée avec de l'eau, a précisé Kaveeshan Thurairajah, doctorant à l'université de Waterloo, au Canada.

"Le projet vise à réduire les éclaboussures", a-t-il expliqué à l'AFP, affirmant que "rien qu'aux Etats-Unis, environ un million de litres d'urine se répandent chaque jour sur le sol", avec pour conséquence d'importants coûts de nettoyage et risques de contamination bactérienne.

- Enterrer des slips -

Les organisateurs ont également fait honneur à leur ville d'accueil en attribuant à une équipe de l'université de Zurich l'Ig-Nobel de sciences du sol.

Pour tester leur qualité, ils ont envoyé par la poste 2.000 slips d'homme à des volontaires en leur demandant de les enterrer dans leur jardin, puis de les renvoyer deux mois après pour analyser leur état de moisissure.

"L'idée était de rendre la science des sols plus visible", a expliqué un des membres de l'équipe déguisé en cafard géant.

L'IG Nobel d'économie a quant à lui été attribué à une équipe représentée par Paul Piff, professeur associé de psychologie de l'Université de Californie, pour ses expériences démontrant que les personnes de milieux favorisés ont davantage tendance à piocher dans les bols de bonbons explicitement destinés à des enfants.

Le prix lui a été remis par Esther Duflo, lauréate du véritable prix Nobel d'économie en 2019, qui a quitté le Massachusetts Institute of Technology pour rejoindre récemment l'Université de Zurich.

"Je pense que ça doit nous faire rire et à la fois nous faire réfléchir", a-t-elle affirmé.

AFP