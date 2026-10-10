Insolite : plus grand french cancan et un chihuahua dans la police mexicaine

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 octobre au vendredi 9 octobre 2026, le voici. À Bordeaux, 168 danseurs et danseuses se sont réunis pour battre le record du plus grand french cancan. Nouvelle recrue pour la Garde nationale mexicaine, un petit chihuahua.

À l’initiative du ministère de la Culture, du Festival des arts de Bordeaux Métropole (FAB) et du cabaret L’Ange Bleu, 168 danseuses et danseurs ont tenté d’établir le mercredi 30 septembre 2026, le record du plus grand French Cancan jamais dansé. Un huissier a officiellement enregistré la performance, qui sera envoyée au Guinness World Records pour validation.

La chorégraphie dure un peu plus de 3 minutes, avec de nombreux enchaînements du début à la fin.

Apparu vers 1830 dans les bals populaires à Paris, le Cancan, renommé French Cancan par les Anglais dans les années 1860, regroupe un ensemble de danses très thématisées, en fonction du cabaret qui le présente : la mitraillette en rapport à l’armée, la cathédrale en référence à la religion…

Le record, s'il est validé, servira à faire entrer le french cancan au patrimoine culturel immatériel français et peut-être à l'UNESCO.

La Garde nationale mexicaine a présenté, mardi 29 septembre 2026, sa nouvelle recrue, un chihuahua de 13 mois nommé Comando. Plus qu'une mascotte, il sera un véritable renfort pour les autorités lors de leurs missions de recherche et de sauvetage.

Ce petit chien de 21 cm de haut a déjà fait ses preuves lors d'une séance d'entraînement à Mexico. Il a notamment gravi des escaliers et franchi des obstacles à pleine vitesse.

Il a également pu se familiariser avec le matériel.

Les forces de l'ordre ont recueilli Comando il y a environ six mois dans l'État de Chihuahua, situé au nord du pays et dont la race tire son nom.

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