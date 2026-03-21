Israël: plus de 30 blessés dans une frappe iranienne sur une ville abritant un centre de recherche nucléaire

Plus de 30 personnes ont été blessées samedi soir dans une frappe de missile iranien sur la ville de Dimona, dans le sud d'Israël, qui abrite une installation dédiée à la recherche nucléaire, ont annoncé les secours dans un nouveau bilan.

Des images de l'AFP sur le lieu de l'impact montrent un pâté de maison détruit, où s'affairent secouristes, démineurs et sapeurs de l'armée. Autour d'un large cratère au sol, la terre est retournée et les façades des immeubles aux alentours ont été en grande partie détruites.Les deux bâtiments les plus proches ont été soufflés et sont affaissés sur eux-mêmes. Débris de toutes sortes, arbres sectionnés, blocs de bétons jonchent le site aux allures de champ de bataille.Contactée après la diffusion sur les réseaux sociaux d'images montrant une boule de feu s'écraser au sol, l'armée israélienne a confirmé à l'AFP qu'il s'agissait d'un "impact direct de missile sur un bâtiment" de Dimona, située dans le désert du Neguev.Les équipes du Magen David Adom (MDA), l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, ont annoncé avoir pris en charge "un garçon d'environ dix ans dans un état grave (...) souffrant de blessures par éclats d'obus" ainsi qu'"une femme d'environ 30 ans (...) souffrant de blessures par éclats de verre".Elles ont aussi évacué vers l'hôpital "31 patients" légèrement blessés par des éclats d'obus et en se rendant dans un abri, ainsi que 14 personnes présentant des symptômes d'anxiété.Le site frappé est situé dans une zone résidentielle de Dimona, a constaté l'AFP, à près de cinq kilomètres du centre de recherche nucléaire au sud-est de la ville.- "Résilience" -L'armée a indiqué dans un communiqué que "des tentatives d'interception avaient été menées" sans succès avant l'impact et que ses causes "feront l'objet d'un examen".La ville de Dimona abrite notamment le Centre de recherche nucléaire du Néguev Shimon Peres, une installation nucléaire à des fins de recherche qui, d'après la presse étrangère, a été impliquée dans la production d'armes nucléaires au cours des dernières décennies.Peu d'informations filtrent sur le site nucléaire de Dimona. Israël maintient une politique "d'ambiguïté stratégique", ne confirmant ni n'infirmant la possession d'armes nucléaires.L'Iran a revendiqué samedi le tir de missile, affirmant qu'il s'agissait d'une "réponse" à l'attaque "ennemie" contre le complexe nucléaire de Natanz (centre), rapportée plus tôt par Téhéran.Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est entretenu dans la soirée avec le maire de Dimona, a indiqué la primature.Il a "salué la résilience des habitants et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés" tout en soulignant l'importance "de se mettre à l'abri" lors des alertes anti-aériennes.Peu après la frappe, Israël a également fait état d'un tir de missile en direction de la région d'Eilat, située à quelque 200 kilomètres plus au sud de Dimona.