Italie : à Florence, la restauration des fresques de Giotto dévoilée

Les fresques de Giotto à la basilique Santa Croce de Florence, reçoivent les dernières retouches d'une restauration qui a duré quatre ans, et les échafaudages devraient être démontés avant leur inauguration officielle en septembre.

Vendredi, des journalistes ont été invités à monter sur l'échafaudage qui a masqué la vue des célèbres fresques du XIVe siècle ornant les murs de la chapelle Bardi à Santa Croce, représentant la vie de saint François d'Assise, le saint patron de l'Italie.

Selon les estimations des historiens de l'art, ces fresques auraient été commencées peu après 1317. Elles sont considérées comme un chef-d'œuvre de Giotto di Bondone, salué comme le père de la Renaissance italienne, un peintre et architecte qui serait né vers 1267 à Vicchio, juste au nord de Florence.

Renata Pintus, qui dirige le département de maçonnerie de l’Opificio delle Pietre Dure, le célèbre atelier de restauration de Florence, a confié à l’AFP que cela avait été un "privilège" de travailler sur le célèbre cycle de fresques de Giotto.

"La plus grande émotion est peut-être d’avoir un peu l’impression d’être sur l’échafaudage aux côtés de Giotto… en retraçant les étapes de la création d’un chef-d’œuvre comme celui-ci", a-t-elle ajouté.

Presque tombées dans l'oubli, les fresques ont commencé à être mises au jour au milieu du XIXe siècle, mais ces travaux avaient laissé des rayures et des taches blanches sur les murs peints.

Depuis les échafaudages, les restaurateurs ont méticuleusement comblé les parties endommagées des fresques et appliqué avec précaution des couches de peinture sur les zones dénudées à l'aide de pinceaux fins, les mains protégées par des gants.

L'équipe a retiré les enduits des restaurations précédentes pour les remplacer par des mélanges de chaux et de sable qui se rapprochent davantage du matériau d'origine utilisé par Giotto.

"Nous avons essayé de résoudre les problèmes de conservation affectant ces peintures murales, causés par leur longue et plutôt mouvementée histoire de conservation au fil des siècles", a expliqué Mme Pintus.

Mais ce défi de taille a aussi son lot d'heureuses surprises, a-t-elle ajouté.

Dans certains cas, les couches de peinture perdues ont révélé des "étapes préparatoires" au cours desquelles Giotto avait esquissé ses personnages ou ses éléments architecturaux avant la couche finale, a détaillé Mme Pintus.

Après avoir remédié à des problèmes structurels tels que la perte d’adhérence et l’écaillage de la peinture, les restaurateurs ont utilisé des techniques réversibles — notamment de la peinture à l’aquarelle — pour "recoller" le tout.

- "Meilleur peintre au monde" -

Selon Stefano Filipponi, directeur de l’Opera di Santa Croce, qui gère l’église et supervise sa conservation, les visiteurs remarqueront la différence lorsque les fresques seront officiellement dévoilées au public en septembre, à l’issue d’une rénovation qui a coûté plus d'un million d’euros.

"Ils pourront certainement apprécier la peinture de Giotto avec plus de clarté, car le travail effectué aujourd’hui, grâce aux technologies dont nous disposons désormais, a permis de libérer complètement la peinture originale de toute sorte de couche la recouvrant", a-t-il déclaré à l'AFP.

"C’est quelque chose d’extrêmement direct, narratif et captivant".

Qualifié par Boccace de "meilleur peintre au monde", Giotto fut salué avant sa mort en 1337 pour avoir introduit une nouvelle manière de peindre, représentant des figures imposantes et massives dans un espace tridimensionnel, tout en conférant à ses personnages une expressivité humaine sans précédent.

Élève de Cimabue, Giotto travailla à Florence, Rome et Assise, où, à la fin du XIIIe siècle, il peignit un cycle de fresques sur la vie de saint François pour cette basilique.

A Santa Croce, la plus grande église franciscaine du monde, les fresques de Giotto témoignent de ses innovations, notamment des techniques spatiales modernes telles que le raccourci, et des figures humaines dotées d’un volume charnel.

Les six scènes illustrant les moments clés de la vie de saint François montrent notamment le moment où il renonce à ses biens terrestres devant son père, celui où il reçoit les stigmates, ainsi que sa mort, son corps étant emporté au ciel par des anges.



AFP