Japon : les militaires américains soumis à un couvre-feu à Okinawa après le meurtre d'une femme

Les forces américaines présentes dans le département d'Okinawa au Japon se sont vu interdire mercredi la consommation d'alcool pendant 48 heures, et seront soumises à un couvre-feu pendant 30 jours après le meurtre d'une femme pour lequel un marine américain est soupçonné.

L'affaire a suscité l'indignation au Japon, où les crimes impliquant des militaires américains alimentent depuis longtemps les critiques contre la présence de ces troupes.

Benjamin T. Watson, coordinateur de la zone d'Okinawa et commandant de la IIIe Force expéditionnaire des Marines, a annoncé une "interdiction totale de la consommation d'alcool sur les bases ou à l'extérieur" durant 48 heures à partir de ce mercredi.

Il a déclaré que cette période donnerait le temps d'organiser des formations pour l'ensemble des militaires sur "les normes, la discipline et nos responsabilités en tant que membres de la communauté d'Okinawa".

Le lieutenant-général, plus haut responsable militaire américain à Okinawa, a également annoncé une "période de réflexion" de 30 jours à compter de vendredi, avec un couvre-feu entre minuit et 5h du matin.

La police a annoncé dimanche qu'un marine américain stationné à Okinawa avait été arrêté, soupçonné d'avoir tué une femme de 39 ans dans un hôtel de la ville de Naha et de lui avoir volé son portefeuille.

Selon les médias locaux, elle a été étranglée. Le marine nie les faits qui lui sont reprochés.

Les Etats-Unis comptent environ 54.000 militaires stationnés au Japon, principalement à Okinawa, et les crimes commis par des militaires américains constituent depuis longtemps une source de tensions dans les relations entre les deux proches alliés en matière de sécurité.

Mercredi, le gouverneur d’Okinawa, île la plus au sud de l'archipel nippon, s'est rendu à Tokyo pour faire part de son émoi auprès de la Première ministre Sanae Takaichi.

"Ce vol suivi d'un meurtre a profondément choqué les habitants, et il est urgent de réduire le poids lié aux bases" américaines, a déclaré Genta Koja, sans donner plus de détails sur ce qu'il envisage.

Avant cela, il avait rencontré le ministre de la Défense Shinjiro Koizumi.

"Le gouvernement départemental a demandé à plusieurs reprises à l'armée américaine de prendre des mesures pour empêcher que de tels faits ne se reproduisent, mais le fait qu'un tel incident se soit de nouveau produit nous amène à la conclusion que la discipline au sein des forces américaines et leur éducation aux droits humains ne fonctionnent absolument pas", avait-t-il rapporté au ministre.

M. Koizumi a indiqué vouloir "faire avancer les discussions avec les Etats-Unis sur la manière de mettre en oeuvre des mesures efficaces" afin d'empêcher que de tels incidents ne se reproduisent.

L'an dernier, un tribunal japonais a condamné à sept ans de prison un Marine américain accusé d'avoir étranglé une femme d'une vingtaine d'années et tenté de la violer.

En 2017, un ancien Marine, employé civil sur une base militaire, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le viol et le meurtre d'une habitante d'Okinawa.

La même année, les forces américaines au Japon avaient interdit à l'ensemble de leur personnel de consommer de l'alcool après qu'un Marine américain en état d'ébriété eut percuté au volant de son véhicule un petit camion, tuant son conducteur, un habitant de 61 ans.

AFP