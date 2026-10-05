L'Arabie saoudite apporte le soutien de son aviation au gouvernement yéménite face aux Houthis

La coalition menée par l'Arabie saoudite a annoncé lundi se joindre à l'offensive lancée la veille par le gouvernement yéménite contre les combattants pro-iraniens houthis, disant avoir mobilisé 100 avions de combat dans des frappes à l'aube.

Une source du secteur énergétique en Arabie saoudite a par ailleurs fait état de l'interruption du transport de pétrole par l'oléoduc Est-Ouest après une attaque dimanche dans l'est du royaume revendiquée par les Houthis.

Depuis la reprise des hostilités au Yémen en juillet, après des années d'accalmie, le gouvernement, reconnu par la communauté internationale, peine à freiner les avancées des Houthis, qui avaient pris en septembre le contrôle du littoral sur la mer Rouge à l'issue d'une offensive éclair, et encerclent depuis dimanche Taëz, troisième ville du pays.

- Opération "Aube du Yémen" -

Le chef du Conseil présidentiel yéménite a annoncé dimanche le lancement d'une offensive pour reprendre l'ensemble du pays aux Houthis.

La coalition dirigée par Ryad, qui soutient le gouvernement yéménite depuis 2015, a indiqué lundi prendre part à cette opération "Aube du Yémen", disant apporter un "soutien aérien 24 heures sur 24 aux forces armées yéménites au sol".

"Cent avions de combat ont participé à l'aube" à l'offensive et "324 cibles de grande valeur" ont été détruites, a déclaré sur X le porte-parole de la coalition, le général Turki al-Maliki.

La coalition assure également "la protection aérienne du détroit de Bab el-Mandeb".

Les Houthis avaient renforcé en septembre leur emprise sur ce détroit dont l'importance avait augmenté après que l'Iran a imposé de sévères restrictions de navigation dans celui d'Ormuz, de l'autre côté de la péninsule arabique, après le début de la guerre au Moyen-Orient en février.

En plus de leur offensive au Yémen, les Houthis attaquent régulièrement l'Arabie saoudite voisine et ses infrastructures pétrolières.

"L'oléoduc Est-Ouest a de nouveau été attaqué hier", a déclaré à l'AFP une source du secteur énergétique saoudien.

"Une station de pompage située à Khurais, à l'est de Ryad, a été touchée (...) Les dégâts sont importants et les pompages ont de nouveau été interrompus", a-t-elle ajouté.

Cet oléoduc, qui permet à l'Arabie saoudite d'acheminer son pétrole de l'est du royaume vers la mer Rouge en contournant le détroit d'Ormuz, avait déjà été mis à l'arrêt du 11 au 22 septembre.

Il est devenu crucial pour l'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, depuis le blocage d'Ormuz par Téhéran.

Les Houthis avaient affirmé dimanche avoir visé à l'aide de missiles balistiques et de drones des sites du géant pétrolier Aramco à Ryad et dans la région pétrolière de Khurais, dans l'est du royaume.

- Taëz encerclée -

Au Yémen, les forces gouvernementales ont annoncé avoir mené "1.122 attaques" contre les Houthis dans les régions de Saada, d'Al-Jawf, de Taëz et sur la côte occidentale. La chaîne des Houthis Almassirah a confirmé des frappes dans la région de Saada, fief du mouvement.

Les opérations ont permis de "neutraliser 1.747 membres des milices (houthies) et de détruire ou endommager 364 véhicules et équipements militaires", a indiqué le porte-parole des forces gouvernementales, Majid al-Nazili, cité par l'agence de presse officielle Saba.

M. Nazili a affirmé ensuite sur X que ses forces avaient pris le contrôle de l'aéroport de Dhubab, une petite ville côtière proche du détroit de Bab el-Mandeb, et coupé la route menant au port de Mokha, tombé récemment aux mains des Houthis.

Une source militaire du mouvement pro-iranien, citée par l'agence de presse des Houthis, a toutefois nié une avancée des forces gouvernementales dans ce secteur.

Dimanche, les Houthis avaient coupé un axe clé reliant Taëz, grande ville du sud-ouest qu'ils encerclent désormais, à Aden, plus au sud, où siège le gouvernement internationalement reconnu.

L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a par ailleurs fait état dimanche soir "de multiples explosions" signalées à proximité d'un navire-citerne au large de la ville yéménite de Mokha. "L'équipage est sain et sauf et aucun dégât environnemental n'a été signalé", a-t-elle précisé.

AFP