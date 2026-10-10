L'astronaute française Sophie Adenot, de retour sur terre ferme, est passée par "toutes les émotions" dans l'espace

L'astronaute française Sophie Adenot est passée par "toutes les émotions humaines, des plus joyeuses aux plus difficiles" pendant ses huit mois dans l'espace, a-t-elle dit lors de sa première apparition publique sur terre ferme, samedi à Cologne en Allemagne.

A 400 km de la Terre, il n'y a "pas de divisions, pas de frontières" et l'on voit "juste une précieuse planète que nous partageons tous", a dit Sophie Adenot, en larmes par moments et soutenue physiquement à son arrivée sur le tarmac du centre de formation de l'Agence spatiale européenne (ESA).

A sa descente de l'avion, l'astronaute de 44 ans semblait visiblement affaiblie et a été soutenue par deux chirurgiens de l'ESA avant d'arriver au pupitre où sa prise de parole était attendue.

Un fauteuil roulant avait été amené au cas où elle en aurait besoin, mais elle a préféré marcher.

A quelques mètres, des dizaines de personnes, notamment des collègues de l'ESA, sont venus munis de drapeaux français pour l'acclamer à son arrivée.

"C'est un cocktail d'étonnantes émotions, c'est incroyable, c'est chouette d'être de retour sur Terre, mais aussi ça a son lot de défis, physiologiques surtout", a-t-elle déclaré quelques minutes plus tard en conférence de presse.

Elle a notamment expliqué le moment "difficile" qu'a été l'amerrissage dans l'océan Pacifique jeudi, où la capsule qui ramenait les quatre astronautes de son équipe a dû endurer "beaucoup de vagues pendant 25 minutes".

"Et quand les commandos m'ont extrait de la capsule, la première chose que je leur ai dit, c'est +envoyez-moi dans l'espace, s'il vous plaît!+ C'était beaucoup plus facile là-haut", a-t-elle dit dans un sourire.

Au centre de formation des astronautes de l'ESA, Sophie Adenot doit désormais entamer un programme de récupération d'environ trois semaines.

Dans l'espace, le corps s'adapte à l'absence de gravité, ce qui se traduit par de la perte osseuse, une fonte musculaire, un déconditionnement cardio-vasculaire ou encore des troubles visuels.

Il lui faudra de longs mois et un entraînement à base d'exercices physiques ciblés pour retrouver sa forme d'avant-vol.

Sophie Adenot a amerri jeudi en fin d'après-midi dans l'océan Pacifique, au large de la Californie, après un éprouvant voyage de 27 heures.

Elle aura passé au total 235 jours dans l'espace, battant le record du plus long séjour orbital en continu pour un astronaute européen, homme ou femme confondus.



AFP