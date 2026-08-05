L'Islande ordonne l'expulsion de 21 militants anti-chasse à la baleine

Les autorités islandaises ont ordonné l'expulsion des 21 passagers d'un navire de la fondation du militant pour les droits des animaux Paul Watson, arraisonné la semaine dernière alors qu'il menait une action contre la chasse à la baleine, a annoncé la police islandaise à l'AFP mercredi.

Le Bandero avait été arraisonné dans la nuit de jeudi à vendredi au large de l'Islande après avoir tenté d'entraver le Hvalur 9, l'un des derniers navires baleiniers encore en activité dans le pays.

"Tous les membres de l'équipage du Bandero se sont désormais vu notifier une décision d'expulsion assortie d'une interdiction de retour", a indiqué un porte-parole de la police, Gunnar Runar Sveinbjörnsson, dans un courriel à l'AFP.

Selon un de ses passagers, le Bandero avait d'abord eu l'intention de percuter le baleinier en mer. Trop lent, il avait déployé une embarcation pneumatique pour déployer un filet susceptible d'endommager ses hélices, en vain là aussi.

En réponse à une demande d'assistance émise par l'équipage du Hvalur 9 qui s'estimait menacé, les garde-côtes et la police avaient pris le contrôle du navire, l'avaient ramené dans le port de Reykjavik et avaient arrêté son équipage.

Celui-ci était composé de cinq Américains, quatre Brésiliens, trois Français, deux Espagnols, un Australien, un Belge, un Canadien, un Allemand, un Britannique, un Suisse et un ressortissant de Trinité-et-Tobago, selon une liste fournie par la fondation Watson.

L'Américano-canadien Paul Watson lui-même n'était pas à bord.

Sa fondation affirme que l'arraisonnement s'est produit dans les eaux internationales alors que le Bandero avait "surveillé et poursuivi" le Hvalur 9 pendant plusieurs semaines.

L'interdiction de retour s'applique pour une durée minimale de deux ans, a précisé M. Sveinbjörnsson.

Pour les ressortissants de l'Espace économique européen (EEE), elle s'applique au seul territoire islandais tandis que pour les autres, elle vaut pour l'ensemble de l'espace Schengen.

L'Islande est, avec la Norvège et le Japon, le seul pays à encore autoriser la chasse commerciale à la baleine. Le gouvernement islandais prévoit d'introduire cet automne un projet de loi visant à interdire cette pratique.

AFP