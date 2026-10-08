La justice américaine poursuit Maduro et son épouse pour torture

La justice américaine a ajouté aux poursuites pour trafic de drogue contre l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, emprisonnés à New York, de nouvelles accusations de torture contre leurs opposants.

L'ex-homme fort de Caracas et sa femme, incarcérés à Brooklyn depuis leur spectaculaire capture lors d'une opération militaire au Venezuela en janvier, étaient déjà accusés de s'être enrichis à travers le trafic de cocaïne.Le couple est désormais également poursuivi pour "complot en vue de commettre des actes de torture", selon des documents judiciaires rendus publics jeudi, confirmant des informations relayées la veille par plusieurs médias américains.Dans un acte d'accusation complété, la justice décrit le système de répression mis en place durant la période où Nicolas Maduro dirigeait le pays, entre mars 2013 et janvier 2026.Il évoque notamment des électrocutions, passages à tabac, des simulations de noyade ou un isolement prolongé à l'encontre d'opposants, affirmant que M. Maduro et son épouse étaient au coeur du dispositif de décision s'agissant de ces actes.L'acte d'accusation évoque notamment, sans le nommer, le cas d'un officier militaire arrêté en 2013 et que Nicolas Maduro suspectait de préparer un coup d'État.Selon les procureurs, le président aurait ordonné son arrestation et son transfert aux services de renseignement militaire. L'homme aurait ensuite été frappé et soumis à des décharges électriques répétées pendant sa détention.- Procès en 2027 -Le document judiciaire rapporte aussi qu'à plusieurs reprises la torture a été utilisée à la suite de manifestations anti-gouvernementales en 2014 dans le but d'intimider les opposants politiques.Il évoque enfin plusieurs cas de ressortissants américains détenus dans les prisons du pays : l'un d'eux, arrêté en 2022, aurait subi des coups et des décharges aux organes génitaux ; un autre, arrêté en 2025, aurait été battu pendant deux jours."Nous ne reculerons devant rien pour obtenir justice pour les victimes de crimes violents, en particulier les victimes américaines ayant subi des traitements épouvantables à l'étranger", a déclaré au cours d'une conférence de presse Jamie McDonald, procureur fédéral de New York."Ces nouvelles charges témoignent de la détermination de cette administration à rendre justice aux victimes de torture, de narcoterrorisme et de criminalité organisée", a réagi sur X le ministre de la Justice Todd Blanche.Le procès du couple, qui jusqu'à présent a plaidé non-coupable, est prévu pour débuter le 1er juin 2027.Au cours de sa première comparution à New York en janvier, Nicolas Maduro s'était présenté comme "un prisonnier de guerre" des États-Unis.Depuis lors, il a notamment contesté la légalité de l'acte d'accusation, arguant notamment de son immunité en tant que chef d'État étranger. Un argument rejeté par le parquet et qui n'a pas encore été examiné sur le fond.Cilia Flores, qui aura 70 ans le 15 octobre, comparaissait par ailleurs jeudi devant un juge pour réclamer d'être placée en résidence surveillée en attendant son procès en raison de problèmes cardiaques.Depuis la capture de l'ex-chef d'État, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a pris sa suite et gouverne sous la pression de Washington, qui affirme être aux commandes du pays pétrolier.