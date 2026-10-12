Le gouvernement assure que les prix du gazole baisseront "dès le 1er novembre"

Sébastien Lecornu a assuré lundi que les prix du gazole baisseraient pour les consommateurs "dès le 1er novembre" grâce au déstockage de millions de barils et au bon vouloir des distributeurs, qu'il a reçus dans la matinée.

La flambée des prix des carburants, due aux tensions géopolitiques accrues, entame le pouvoir d'achat des Français, devenu un thème de la campagne présidentielle et d'appels à manifester notamment le 17 octobre.Le gouvernement a pris "une mesure exceptionnelle, qu'aucun gouvernement n'avait jusqu'alors jamais prise" consistant à "utiliser nos stocks stratégiques pour diminuer votre facture de gazole", a déclaré le Premier ministre dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.La baisse attendue du prix à la pompe pourrait aller de 12 à 18 centimes par litre, selon le gouvernement ce qui représenterait "environ dix euros d'économies à chaque plein en moyenne".Pour ce faire, Sébastien Lecornu a réuni lundi matin les distributeurs de carburants "pour arrêter ensemble les modalités" de cette initiative qui vise à vendre aux distributeurs, à prix coûtant, 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques pendant trois mois, de novembre à janvier.Les premières ventes auront lieu le 28 octobre, et la répartition des stocks entre les différents opérateurs se fera sur la base de leurs parts de marché de l'année 2025.- Transparence et contrôle -L'opération est rendue possible par le recours aux stocks stratégiques de la France, achetés avant la guerre au Moyen-Orient à 0,28 euro par litre, soit nettement moins que le prix du marché actuel d'environ 1,10 euro par litre, selon Matignon.Pour les 300 stations-service rurales les plus isolées, qui risquent d'être livrées plus tardivement, le gouvernement prévoit "des avances de trésorerie" et "un fonds spécialisé", afin qu'elles puissent anticiper les achats de carburants remisés et baisser leurs prix dès le 1er novembre.La baisse des prix envisagée concerne aussi le gazole non routier (GNR) utilisé par les agriculteurs, les pêcheurs, les entreprises du bâtiment et des travaux publics, ainsi que le fioul domestique.Pour s'assurer de la réussite de l'opérationn, le gouvernement entend jouer la transparence. Les volumes libérés par la Sagess, qui gère les stocks stratégiques pour l'Etat, seront publiés chaque semaine, tout comme la baisse des coûts conséquente au déstockage."Chaque étape sera traçable", a assuré Sébastien Lecornu. La baisse du prix du gazole "figurera sur les factures de chaque maillon de la chaîne" et "affichée dans les stations", a-t-il ajouté.Le gouvernement s'engage également à contrôler les "prix et les marges" des distributeurs. Et si ces derniers ne jouent pas le jeu, il pourra "encadrer par décret les marges".- "Signal fort" pour la FNSEA -A l'issue de cette réunion, le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné s'est engagé à baisser d'environ 10 centimes le prix du litre de gazole pour les particuliers et de 20 centimes celui du litre de GNR, ainsi qu'à une baisse de 200 euros pour le mètre cube de fioul domestique.Un geste salué par la FNSEA, dont le président Arnaud Rousseau a salué dans une déclaration à l'AFP un "signal fort" au moment où les agriculteurs sont frappés de plein fouet par les canicules de l'été et la sécheresse."Si l'avantage qu'on nous donne existait aujourd'hui, le prix serait autour de 2,15 (euros) dans nos stations", a indiqué à titre d'exemple M. Pouyanné, alors que le groupe a mis en place un plafonnement de ses prix à 1,99 euro le litre d'essence et 2,25 euros le litre de gazole.Le réseau Mobilians, qui représente l'essentiel des stations-service traditionnelles hors grandes surfaces, s'est engagé à répercuter la baisse "dès qu'on aura du prix remisé, notre marge étant fixe quel que soit le prix"."Si on achète moins cher, on vendra à l'euro près, au centime d'euro près, on vendra moins cher", a de son côté promis Michel-Edouard Leclerc.Marine Le Pen a salué ironiquement la "gentillesse" du patron de Total "qui consiste à répercuter la baisse des prix" après la libération de stocks stratégiques.