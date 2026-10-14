Le mont Blanc mesuré à 4.807,47 mètres, 1,88 mètre de plus qu'en 2023, selon des géomètres-experts

Le mont Blanc, sommet de l'Europe occidentale dans les Alpes, a été mesuré en septembre 2026 à 4.807,47 mètres, soit 1,88 mètre de plus que lors de la précédente mesure communiquée en 2023, ont annoncé mercredi des géomètres-experts français.

"Le sommet est en perpétuel mouvement", a rappelé Jean des Garets, président de la chambre des géomètres-experts de Haute-Savoie lors d'un point de presse à Saint-Gervais.

"Chaque mesure ponctuelle n'a pas d'importance en soi", au regard du réchauffement climatique, mais cela "sert à avoir des données qui vont être analysées dans le temps", a-t-il souligné.

Les géomètres-experts mesurent la calotte de neige et de glace qui recouvre le relief rocheux.

"Cette calotte est soumise à des phénomènes extrêmement variables : accumulation de neige, précipitations, vent, transport et redistribution de la neige, températures, ensoleillement et conditions météorologiques des mois précédant la mesure", soulignent les scientifiques.

Pour l'instant, le sommet du mont Blanc "reste encore froid, il n'est pas encore trop modifié par le climat", a observé Luc Moreau, glaciologue invité à la conférence de presse, qui se félicite d'avoir une série de mesures pour continuer à surveiller "l'évolution du sommet enneigé" à l'avenir.

Les géomètres-experts haut-savoyards ont lancé leurs campagnes de mesure en 2001, sur lesquelles ils communiquent tous les deux à trois ans. Le sommet, à la frontière franco-italienne, entre la Haute-Savoie et la région italienne de la Vallée de l'Aoste, avait à l'époque été mesuré à 4.810,40 mètres.

Dans la culture populaire, et sur la plume des stylos de la marque éponyme par exemple, l'altitude du plus haut sommet d'Europe est souvent arrondie à 4.810 mètres.

"On a des variations de plusieurs mètres d'une année à l'autre. Donc arrondir à la dizaine, c'est pas mal", sourit Jean des Garets.

À 4.807,47 mètres, la dernière altitude mesurée "se rapproche de la valeur historique obtenue par les cousins Vallot à la fin du XIXe siècle", soulignent les géomètres-experts.



AFP