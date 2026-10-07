Le Nobel de chimie à un duo franco-japonais pour une découverte clé dans le développement de médicaments

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai pour avoir élucidé un mystère clé : pourquoi une seule des deux formes de certaines molécules apparaît dans la nature, découverte majeure pour le développement de médicaments.

Leurs travaux ont été déterminants pour les chimistes qui "conçoivent des réactions destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques", a salué le comité Nobel dans un communiqué.

Une partie de ce secteur avait déjà été primée en 2001. Mais pas le professeur Kagan considéré, en France et dans le monde, comme le "père" de cette technique. Cela avait suscité à l'époque les protestations du ministère français de la Recherche.

Le professeur Kagan sait-il qu'il a remporté le prix cette année ? L'Académie Nobel a indiqué qu'elle n'avait pas encore réussi à joindre le nonagénaire, professeur émérite à l'université Paris-Saclay.

"Une immense fierté pour le pays !", a salué le président français Emmanuel Macron sur le réseau social X. "Une reconnaissance à la mesure d'une vie de recherche. De Paris-Saclay au Nobel, la science française rayonne", a-t-il affirmé.

Professeur à Tokyo, Kenso Soai, 76 ans, était en train de faire des courses, près de chez lui, quand on lui a annoncé la bonne nouvelle. "C'est le jour le plus incroyable de ma vie", a réagi le lauréat, joint au téléphone par la Fondation Nobel.

"Je pense que notre prix devrait amener les gens à reconnaître l'importance de la chiralité des molécules. Je suis donc particulièrement heureux à cet égard", a-t-il ajouté.

- Le scandale des bébés sans bras -

Comme les mains, certaines molécules, dites chirales, peuvent avoir des versions "droite" ou "gauche", avec des propriétés physiques similaires, mais des propriétés biologiques très différentes.

Ce prix récompense des travaux qui permettent d'expliquer "la manière dont nous pouvons contrôler l'une des +mains+ d'une molécule que nous synthétisons", a expliqué à l'AFP le Dr Phillip Broadwith de la UK Royal Society of Chemistry.

Cette asymétrie peut avoir des conséquences énormes, comme avec la thalidomide : ce médicament anti-nauséux, prescrit à partir de 1956, était efficace quand fabriqué dans sa forme gauche et toxique dans la droite.

Largement utilisé à travers le monde, il a eu de terribles effets sur l'embryon, avant d'être retiré du marché en 1961 : entre 10.000 et 20.000 bébés seraient nés avec des segments de bras ou de jambes manquants, des mains ou des pieds directement rattachés au tronc.

"La manière dont une telle asymétrie chimique a pu apparaître est longtemps restée un mystère pour les chimistes. Henri Kagan et Kenso Soai ont trouvé la solution à cette énigme", note le comité Nobel dans son communiqué.

Henri Kagan s'est penché sur ce phénomène de chiralité dès les années 1980.

Le Français a découvert comment manipuler ces réactions chimiques, permettant par exemple de créer un "excès" de la version "droite" ou "gauche" de ces molécules.

Sa découverte a été révolutionnaire pour les chimistes qui mettent au point des réactions utilisées dans la fabrication de médicaments, d'arômes, de parfums et de nouveaux matériaux.

De son côté, Kenso Soai a mis au point la première réaction chimique dans laquelle seule l'une de ces images miroirs s'est formée.

- Littérature jeudi, paix vendredi -

La chimie est le troisième prix scientifique des Nobel, après la médecine et la physique, attribués lundi et mardi.

Jeudi, ce sera au tour de la littérature.

L'auteur hongrois Laszlo Krasznahorkai a été récompensé l'année dernière et plusieurs experts sondés par l'AFP s'attendent à ce que le prix revienne cette fois à une écrivaine non européenne.

Ce sera peut-être l'Américano-antiguayenne Jamaica Kincaid, connue surtout pour son roman "Lucy", ou encore la Chinoise Can Xue.

Le point d'orgue sera incontestablement le prix Nobel de la paix, remis vendredi.

Le prix d'économie clôturera cette saison Nobel le 12 octobre.

AFP