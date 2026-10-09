Le Nobel de la paix va-t-il faire des vagues à la Maison Blanche?

Clou de la saison Nobel, le prix de la paix est attribué vendredi à Oslo, une des grandes inconnues étant de savoir comment il sera reçu par Donald Trump qui se voit en lauréat tout désigné.

Le nom du ou des vainqueur(s) sera dévoilé à 11H00 (09H00 GMT) dans les murs de l'Institut Nobel.

Dans un monde déchiré par les conflits et les crises, 287 individus et organisations ont été proposés pour la prestigieuse récompense cette année.

Leur identité étant tenue secrète pendant 50 ans, tout pronostic s'avère aventureux.

Seule certitude chez les experts : ce ne sera pas Donald Trump même si celui-ci se targue, contre toute évidence, d'avoir mis fin à jusqu'à huit guerres et estime être le candidat le plus méritant.

"Ils ont la réputation de ne peut-être pas le donner à des gens comme moi (...) et je pense que cela les discréditerait grandement", a déclaré l'intéressé mercredi. "Et je ne dis pas cela par mépris."

A Oslo, le président américain est généralement jugé disqualifié par la guerre qu'il mène contre l'Iran, ses velléités d'expansion territoriale comme au Groenland, sa ligne dure contre les migrants ou encore ses attaques contre le multilatéralisme et les médias.

Quel qu'il soit, le choix du comité Nobel norvégien est susceptible d'être interprété comme une critique, directe ou indirecte, du milliardaire républicain.

Pour Haakon Gjerløw, directeur par intérim de l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo (PRIO), le comité doit donc se demander si le Nobel risque de faire "plus de mal que de bien" au lauréat, au regard des réactions qu'il pourrait susciter à la Maison Blanche.

L'an dernier, le prix était allé à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, un choix considéré comme acceptable pour Donald Trump.

Mme Machado lui avait même remis sa médaille d'or quelques jours après la capture du président Nicolas Maduro par des troupes américaines - sans pour autant recevoir son appui politique en retour.

De son côté, le comité Nobel assure être hermétique aux pressions extérieures.

"Bien sûr, nous devons en discuter, mais cela n'influence pas les discussions au sein du comité ni les décisions qui en découlent", a affirmé son secrétaire, Kristian Berg Harpviken, à l'AFP.

- Consensuel ou pas? -

Un prix dans des domaines globalement consensuels comme la protection de l'enfance ou l'humanitaire serait moins susceptible de provoquer la colère de Donald Trump, estiment les experts.

Parmi les noms évoqués figurent l'ONG Save the Children, l'Ukrainien Mykola Kouleba - qui œuvre pour récupérer les enfants ukrainiens emmenés de force par la Russie, une cause chère à Melania Trump -, ou les Cellules d'intervention d'urgence (ERR) - réseau de bénévoles qui assiste une population frappée par la guerre et la faim au Soudan.

Directeur de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), Karim Haggag a fait des ERR son candidat favori.

"Le conflit au Soudan, malheureusement, a été oublié. Or, il s'agit d'un conflit qui a véritablement été le théâtre d'énormes souffrances humanitaires", a-t-il fait valoir auprès de l'AFP.

D'autres choix pourraient davantage irriter le président américain : la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés Francesca Albanese, le pape Léon XIV, la liberté de la presse (Comité pour la protection des journalistes...) ou la justice internationale (Cour pénale internationale et/ou Cour internationale de justice).

Après le prix de la paix, seul Nobel décerné à Oslo, la saison s'achèvera lundi à Stockholm avec le prix d'économie.

La médecine avait ouvert le bal lundi en sacrant l'Américain Karl Deisseroth et les Allemands Peter Hegemann et Georg Nagel pour leurs travaux visant à percer les mystères du cerveau.

Le lendemain, le Nobel de physique a couronné le Belge Francis Halzen pour ses recherches sur des neutrinos qui aident notamment à mieux comprendre les origines de l'univers.

Le prix de chimie a, lui, été attribué mercredi au Français Henri Kagan et au Japonais Kenso Soai pour avoir élucidé pourquoi une seule des deux formes de certaines molécules apparaît dans la nature.

Et celui de littérature est allé jeudi à la Canadienne Anne Carson pour son oeuvre "audacieuse et inventive".

Les prix Nobel, qui consistent en un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 12 millions de couronnes suédoises (environ un million d'euros), seront formellement remis le 10 décembre.

AFP