Le Pakistan impose des mesures d'urgence dans une province du Nord après des manifestations

Le Pakistan a imposé dimanche des mesures d'urgence dans une province du Nord, a annoncé la présidence, à la suite de manifestations antigouvernementales dans cette région et de violences dans le nord-ouest.

Ces mesures, invoquées sur la base de deux articles de la Constitution pakistanaise relatifs à la sécurité, confèrent au gouvernement fédéral de vastes pouvoirs administratifs sur la province de Khyber Pakhtunkhwa, où des milliers de partisans de l'ancien Premier ministre emprisonné, Imran Khan, défilent pour exiger sa libération.

Des milliers de partisans de M. Khan ont manifesté pour exiger sa libération et exprimer leur mécontentement à l'égard du gouvernement en raison de conditions économiques difficiles.

Une image publiée par le président pakistanais, Asif Ali Zardari, montre sa signature approuvant les mesures en vertu des articles 232 et 234 de la Constitution.

M. Zardari a apposé sa signature après des recommandations "concernant la situation de l'ordre public et l'échec des négociations avec les délégations gouvernementales", a indiqué son bureau.

Plus tôt, le bureau du Premier ministre, Shehbaz Sharif, avait fait savoir que la décision avait été prise en raison de la "détérioration de la situation de l'ordre public au Khyber Pakhtunkhwa et (...) de l'indifférence délibérée du gouvernement provincial dans la guerre contre le terrorisme".

Le Khyber Pakhtunkhwa est un bastion du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) d'Imran Khan, dont le gouvernement provincial va être marginalisé dans le cadre de ces mesures constitutionnelles extraordinaires.

Ancienne gloire du cricket, Imran Khan est emprisonné depuis août 2023 pour des accusations allant de la corruption à la trahison en passant par l'incitation à la violence, à la suite d'émeutes antigouvernementales en mai 2023. Il rejette ces allégations et estime être ciblé en raison de sa popularité.

- Échec des discussions -

Le mécontentement de ses partisans s'est intensifié ces derniers mois, notamment à propos des soins médicaux prodigués à cet homme âgé de 73 ans et de son accès à sa famille.

En août, la Cour suprême avait ordonné son transfert dans un hôpital privé, mais les autorités l'ont renvoyé en prison après un court séjour dans un hôpital public.

Dimanche, un journaliste de l'AFP a constaté une présence sécuritaire renforcée à Peshawar, la capitale du Khyber Pakhtunkhwa. Les routes d'autres villes de la province sont restées fermées.

Des milliers de partisans du parti PTI de Khan ont entamé il y a une semaine des manifestations exigeant la libération de l'ancien Premier ministre, tandis qu'ils protestaient dans tout le Khyber Pakhtunkhwa, marchant entre villes et localités.

Le gouvernement avait cherché à éviter cette démonstration de force de l'opposition, mais avait aussi lié les négociations sur les revendications du PTI, notamment l'accès de Khan à ses médecins, à un accord sur des mesures de sécurité dans le Khyber Pakhtunkhwa gouverné par le PTI.

Les discussions ont échoué le 4 octobre, ce qui a déclenché le début des manifestations.

Le Pakistan a attribué la hausse des attaques dans le Khyber Pakhtunkhwa et la province frontalière méridionale du Baloutchistan au militantisme émanant de l'Afghanistan voisin.

Le gouvernement taliban nie ces accusations et critique le Pakistan pour avoir violé la souveraineté de l'Afghanistan et tué des civils. Ces accusations ont déclenché une profonde rupture et un conflit armé entre les deux pays voisins.

L'Afghanistan et le Pakistan sont entrés en guerre en février, et des attaques sporadiques ont eu lieu depuis qu'une trêve a été conclue en mars, faute de résolution durable des problèmes de sécurité.

Le Pakistan a mené des frappes aériennes meurtrières en Afghanistan début octobre, affirmant avoir visé des militants sur le sol afghan. Les Nations unies ont déclaré que ces frappes aériennes avaient coûté la vie à au moins 10 civils, pour la plupart des enfants.



AFP