Le pape a célébré une messe à l'hôpital

Le pape Léon XIV a célébré vendredi une messe à l'hôpital de Rome, où il se remet de l'ablation d'un nodule cancéreux au poumon, ses derniers examens médicaux confirmant "une amélioration constante" de sa santé, selon le Vatican.

Des images diffusées par le Saint-Siège, les premières depuis l'opération mardi, montrent le pape américain de 71 ans devant un autel improvisé dans une salle du 10e étage de l'hôpital Gemelli de Rome, vêtu d'une chasuble verte et d'une calotte blanche.

Le souverain pontife apparaît détendu et en bonne forme sur les deux photos publiées, debout aux côtés de son secrétaire particulier, le prêtre péruvien Edgard Rimaycuna.

"Il a célébré (la messe) avec le personnel médico-infirmier du Gemelli, quelques personnes présentes, qui n'étaient évidemment pas en service à ce moment-là", a indiqué le service de presse du Vatican aux journalistes, ajoutant que des membres des forces de l'ordre s'y étaient joints.

"Il a remercié tout le personnel, médecins, infirmiers, agents de service, pour leur travail et leur proximité avec les personnes, pour le soin apporté aussi à la fragilité des personnes et, en particulier, de toute évidence, pour les soins, l'attention, la prise en charge dont il a bénéficié ces jours-ci", a-t-il ajouté.

Le service de presse a précisé que le pape célèbrerait bien la traditionnelle prière dominicale de l'Angélus, sans indiquer toutefois si ce serait depuis l'hôpital ou depuis le Vatican.

"Le moral est bon, cela est évident, et le rétablissement aussi, parce que le Pape a déjà pu célébrer la messe", a souligné la même source.

Les derniers examens médicaux subis vendredi par le pape, des analyses de sang et une radio du thorax, "ont confirmé l'amélioration constante de son état général", ont indiqué ses médecins dans un communiqué transmis par le Saint-Siège.

"Les séances de kinésithérapie respiratoire se sont poursuivies" et "sa convalescence postopératoire lui permet d'effectuer ses activités quotidiennes normales en toute autonomie", poursuivent-ils.

- "Des jours meilleurs" -

Léon XIV a été admis mardi à l'hôpital Gemelli de Rome, au nord-ouest du Vatican, où il a subi une opération pour retirer une tumeur cancéreuse dans son poumon droit.

Les médecins ont indiqué que sa convalescence évoluait normalement, mais que des examens en cours détermineront la suite de son traitement.

Jeudi, ils avaient déclaré qu'une radiographie thoracique montrait "une bonne récupération du poumon opéré".

Le service de presse du Saint-Siège n'a pas souhaité donner de mise à jour sur la date à laquelle le pape pourrait sortir de l'hôpital, répétant la déclaration initiale selon laquelle son hospitalisation prendrait environ une semaine.

Si Léon devait réciter l'Angélus depuis la fenêtre de l'hôpital Gemelli dimanche, ce ne serait pas une première pour un pape.

Le 6 février 2005, Jean-Paul II, âgé de 84 ans, était apparu à la fenêtre du même hôpital alors qu'il se remettait de problèmes respiratoires liés à la grippe, tandis qu'un assistant à ses côtés lisait la prière de l'Angélus.

Le 11 juillet 2021, le pape François, alors âgé de 84 ans, avait lui aussi récité la prière depuis la fenêtre de l'hôpital après une opération du côlon, disant à la foule rassemblée : "Je suis heureux de pouvoir maintenir le rendez-vous dominical de l'Angélus, même ici".

Le Vatican a également rendu publique vendredi une sélection de lettres et de dessins envoyés par des enfants de l'hôpital, dont le dessin d'un arbre "Pour le pape Léon", avec de l'herbe, un soleil et des nuages, ainsi qu'une lettre d'une jeune fille de 18 ans qui écrit au pape, en anglais : "Des jours meilleurs viendront pour nous deux".

Un garçon de sept ans prénommé Angelo a écrit que lui aussi se trouvait au 10e étage de l'hôpital Gemelli depuis 36 jours pour une opération à la tête.

"Ma mère et moi prions pour vous tous les soirs", a-t-il écrit. "Nous te souhaitons un bon rétablissement", ajoute-t-il.

AFP