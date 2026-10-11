Le pape annonce qu'il va être opéré d'un nodule au poumon "dans les prochains jours"

Le pape Léon XIV a annoncé dimanche qu'il allait se faire opérer "dans les prochains jours" d'un nodule "circonscrit au poumon" et ayant été détecté "à un stade très précoce".

"Les médecins jugent opportun d’intervenir et donc, suivant leurs conseils, j’ai décidé de me faire opérer pour le retirer", a ajouté le pape de 71 ans à l'issue de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre.

"L’intervention est déjà programmée dans les prochains jours", a poursuivi le souverain pontife.

Léon XIV a indiqué que ce nodule pulmonaire avait été identifié lors de récents examens de santé, qu'il avait été détecté "à un stade très précoce" et qu'il était "bien localisé".

Selon un porte-parole du Vatican, le pape doit être opéré dans les premiers jours de la semaine débutant lundi 12 octobre et son hospitalisation devrait durer "environ une semaine".

L'intervention devrait avoir lieu à l'hopital romain Gemelli, qui accueille traditionnellement les séjours médicaux des papes depuis Jean-Paul II.



AFP