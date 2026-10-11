Le pape va être opéré d'un nodule au poumon "dans les prochains jours"

Le pape Léon XIV a annoncé dimanche qu'il allait se faire opérer "dans les prochains jours" d'un nodule "circonscrit au poumon" et ayant été détecté "à un stade très précoce", une première alerte de santé après dix-sept mois d'un pontificat au rythme intense.

Un nodule pulmonaire est une petite masse ou lésion dans le tissu pulmonaire que met généralement en évidence une imagerie thoracique."Les médecins jugent opportun d’intervenir et donc, suivant leurs conseils, j’ai décidé de me faire opérer pour le retirer", a ajouté le pape de 71 ans à l'issue de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre."L’intervention est déjà programmée dans les prochains jours", a poursuivi le souverain pontife.Léon XIV a indiqué que ce nodule pulmonaire avait été identifié lors de récents examens de santé, qu'il avait été détecté "à un stade très précoce" et qu'il était "bien localisé".Selon un porte-parole du Vatican, le pape doit être opéré dans "les premiers jours" de la semaine débutant lundi 12 octobre et son hospitalisation devrait durer "environ une semaine". Plusieurs médias italiens indiquent que l'opération pourrait avoir lieu mardi.Celle-ci devrait se dérouler à l'hopital romain Gemelli, qui accueille traditionnellement les séjours médicaux des papes depuis Jean-Paul II.Aucune précision n'a été apportée quant au fait que cette opération puisse modifier l'agenda international du pape américain, qui doit se rendre du 6 au 17 novembre en Uruguay, en Argentine et au Pérou.Avant d'annoncer cette intervention chirurgicale, Léon XIV avait salué au terme de son Angélus les membres de la Confrérie du Seigneur des Miracles à Rome, l'une des plus importantes associations catholiques péruviennes: "Merci pour votre prière en vue de la visite pastorale que j’effectuerai au Pérou", a déclaré le pape, laissant supposer que le voyage était maintenu.L'archevêque de Montevideo, Daniel Sturla, a publié sur X un message dans lequel il invite à prier pour le "prompt rétablissement" du pape et à poursuivre "avec un plus grand enthousiasme la préparation de sa visite dans notre pays".- "sérénité et tranquillité" -La première ministre italienne Giorgia Meloni a pour sa part exprimé au Saint-Père sa "proximité personnelle ainsi que celle du gouvernement italien face à l’épreuve qu’il est appelé à affronter dans les prochains jours.""La sérénité et la tranquillité avec lesquelles il en a parlé lors de l’Angélus d’aujourd’hui nous rassurent", a ajouté Giorgia Meloni dans un communiqué.La Conférence épiscopale argentine a quant à elle invité "tout le Peuple de Dieu à s’unir dans une prière spéciale pour le pape Léon XIV, à l’approche de l’intervention chirurgicale qu’il devra subir"."Nous demandons au Seigneur de lui accorder force et paix en ce moment, que l’opération se déroule favorablement et qu’il puisse parvenir à un rétablissement rapide et complet", ajoute-t-elle dans un communiqué.Malgré la gravité de sa charge, le pape, de son vrai nom Robert Francis Prevost, tient à cultiver un équilibre avec sa vie privée: amateur de tennis et de natation, il consacre chaque mardi, son jour de repos hebdomadaire à Castel Gandolfo, à des activités sportives, aux appels privés et à la lecture.Né à Chicago, Léon XIV est devenu le premier pape américain de l'Histoire l’année dernière, à la suite du décès de son prédécesseur argentin François le 21 avril 2025, à l’âge de 88 ans.Robert Francis Prevost a été élu chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde le 8 mai 2025.Bien que moins exubérant que son prédécesseur, Léon XIV a progressivement imprimé son style à la direction de l’Église catholique, trouvant sa voix alors qu’il s’attaque à certaines des questions les plus pressantes au niveau mondial, des conflits sanglants à l’intelligence artificielle.