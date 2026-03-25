Les cours du pétrole chutent de près de 6%

Le cours du baril de Brent, référence du marché pétrolier mondial, a chuté de près de 6% mercredi matin après que l’Iran a dit rouvrir le détroit stratégique d’Ormuz à des navires et que le président américain Donald Trump a transmis un plan de paix à Téhéran.

Vers 00H30 GMT, le baril de Brent reculait de 5,92% à 98,30 dollars. Le West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, perdait 5,01% à 87,72 dollars.

Le président américain s’est montré optimiste mardi sur les chances de parvenir à un accord, Téhéran indiquant de son côté que les "navires non hostiles" pouvaient "bénéficier d’un passage sûr par le détroit d’Ormuz en coordination avec les autorités compétentes".

Près de 20% de la production mondiale d’hydrocarbures transite par ce détroit, dont le blocage de fait par Téhéran ces dernières semaines a fait flamber les prix du pétrole.

Ces premiers signes d’une solution diplomatique sont apparus malgré de nouvelles violences: un missile iranien a fait des blessés en Israël, qui a riposté sur plusieurs fronts et s’est engagé à prendre le contrôle d’une bande du sud du Liban.

Sur les marchés asiatiques, l’indice Nikkei japonais et le Kospi sud-coréen ont progressé de plus de 3%.

AFP