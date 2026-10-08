Les Etats-Unis veulent une "Europe forte", affirme Marco Rubio

Les Etats-Unis souhaitent une "Europe forte", capable de se défendre militairement mais aussi d'un point de vue culturel, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, à Athènes et à Lisbonne.

"Nous voulons que nos alliés soient forts. Plus ils sont forts, plus nous sommes forts collectivement. (...) Nous voulons une Europe forte. Nous voulons des partenaires solides en Europe", a dit M. Rubio aux journalistes à l'aéroport d'Athènes, avant de prendre l'avion pour le Portugal, la dernière étape de sa tournée entamée cette semaine en Islande.

"Plus les membres individuels de l'Otan sont forts, sur les plans sociétal, économique et militaire, plus l'Otan est forte", a-t-il martelé.

M. Rubio était en Grèce mercredi pour des discussions dans le cadre du "dialogue stratégique" entre Washington et Athènes concernant l'énergie, la défense et les affaires culturelles. Il a annoncé un accord bilatéral sur le partage d'informations concernant le trafic de drogue et le terrorisme.

- Vente de matériel militaire américain -

Jeudi, au cours d'un point de presse, le porte-parole du gouvernement grec Pavlos Marinakis a annoncé "des ventes (par les Etats-Unis) de matériel militaire, via le programme Foreign Military Sales, d'un montant de quatre milliards de dollars (3,575 milliards d'euros) afin de soutenir la planification de défense à long terme de la Grèce".

Selon l'influent quotidien Kathimerini (droite), "Athènes a accepté d'acheter aux Etats-Unis des missiles et des bombes de précision, tant pour sa flotte actuelle de F-16 que pour les 20 F-35, dont le premier atterrira à Andravida (aéroport militaire dans l'ouest de la Grèce) en novembre 2029".

Le Portugal doit pour sa part bientôt décider quel avion choisir pour remplacer ses F-16 mais n'a toujours pas tranché entre le F-35 américain, l'Eurofighter d'Airbus, le Gripen du groupe suédois Saab ou encore le Rafale de la société française Dassault.

Les Etats-Unis feront une proposition "très compétitive par rapport à tous les autres avions" proposés, a assuré M. Rubio à Lisbonne.

Toujours à Athènes, dans un discours enflammé prononcé au pied de l'Acropole après des entretiens avec des responsables grecs, le secrétaire d'Etat américain a affiché la puissance des Etats-Unis et appelé l'Europe à se réveiller de son "long sommeil".

Il a affirmé que la civilisation occidentale se trouvait "à un tournant" et à la croisée des chemins entre "puissance nationale" et déclin.

"Nous voulons que l'Europe reconnaisse et se souvienne de qui nous sommes. Nous sommes l'Occident, nous avons de nombreuses raisons d'être fiers de notre histoire et de ce que notre civilisation a apporté au monde", a-t-il insisté à Lisbonne.

"Je ne parle pas seulement de le défendre militairement, je parle de le défendre culturellement", a-t-il conclu.

Lundi en Islande, M. Rubio avait plaidé pour une plus grande influence américaine dans l'Arctique à la suite d'un accord signé entre les Etats-Unis, le Danemark et le Groenland en septembre.

Mardi, il avait déclaré que l'Islande avait longtemps servi de "poste avancé crucial pour surveiller les comportements clandestins et dissuader nos adversaires".

Le gouvernement de Donald Trump encourage depuis longtemps les pays de l'Otan à augmenter leurs dépenses de défense et à prendre davantage en main leur propre sécurité.

Au cours d'un sommet à La Haye en 2025, les membres de l'Alliance se sont engagés à consacrer au moins 5% de leur produit intérieur brut (PIB) aux dépenses liées à la sécurité d'ici à 2035.

"Je pense qu'il y a de bons signes dans beaucoup d'endroits différents où cela se produit. Et évidemment, il y a certains pays qui traînent et je sais qu'ils subissent beaucoup de pressions intérieures. Mais je pense que c'est une bonne chose pour eux tous", a lancé M. Rubio.



AFP