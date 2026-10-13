Lunettes connectées : signalez quand vous filmez, demande le régulateur européen

Les lunettes connectées devraient clairement signaler quand elles filment, prennent des photos ou enregistrent du son, au nom du respect de la vie privée, a réclamé mardi le régulateur européen en charge de la protection des données (EDPB).

"Les lunettes connectées devraient rendre leurs fonctions d'enregistrement clairement visibles, par exemple grâce à des LED lumineuses, des signaux sonores, des commandes vocales, des notifications respectueuses de la vie privée sur smartphone ou encore grâce à un design distinctif", a plaidé Anu Talus, la présidente de ce Comité européen de la protection des données, dans un avis non contraignant.

"Ces avertissements doivent être fiables, difficiles à ignorer et toujours à jour", a-t-elle demandé.

"Même dans l'espace public, les personnes doivent pouvoir comprendre clairement qu'elles sont filmées ou photographiées.

Lorsqu'il s'agit de vie privée, les citoyens méritent des avertissements explicites, pas des surprises cachées", a insisté cette responsable.

Ces montures bardées de capteurs, caméras, hauts-parleurs et dont les verres servent aussi d'écran, sont vues depuis des années par les gourous de la tech comme la nouvelle révolution dans les objets "intelligents", après les montres.

Mais alors que les ventes commencent à décoller un peu partout, un retour de bâton s'opère en Europe, avec des appels à les bannir de l'espace public, voire à les interdire à la vente.

Ces outils "soulèvent d'importantes questions en matière de protection des données personnelles" et de "libertés fondamentales" car les "personnes peuvent être enregistrées à leur insu", insiste l'EDPB, un organisme indépendant respecté.

Le régulateur européen souligne les risques plus importants encore dans des "environnements sensibles", comme les hôpitaux, les écoles ou le lieu de travail, et insiste sur la vulnérabilité des enfants, "qu'ils utilisent eux-mêmes ces lunettes ou qu'ils soient filmés".

- La Norvège à l'offensive -

Début octobre, la Norvège avait annoncé vouloir interdire temporairement l'utilisation de lunettes connectées dans certains lieux publics, comme les parcs, plages, musées, centres commerciaux, écoles, crèches, établissements de santé ou salles de sport.

Le gouvernement norvégien précise qu'il ne prévoit pas d'interdiction générale de ces lunettes.

La mesure intervient alors que les lunettes connectées, notamment celles commercialisées par Meta avec des marques très populaires comme Ray-Ban et Oakley, suscitent une inquiétude croissante.

En France, l'association e-Enfance a indiqué le mois dernier avoir reçu une vingtaine de signalements de femmes filmées sans leur consentement, le plus souvent avec des lunettes Meta.

Certaines vidéos ont ensuite été diffusées sur les réseaux sociaux et ont donné lieu à des moqueries ou messages haineux.

Le parquet de Paris a ouvert plusieurs enquêtes après avoir été saisi de plaintes.

Par ailleurs, une campagne intitulée "Stop Smart Glasses" ("Stop aux lunettes connectées") a été lancée en Grande-Bretagne et en Irlande, accompagnée d'une pétition, qui incite les citoyens à contacter les magasins pour mettre fin à leur vente.

Meta souligne de son côté que ses lunettes sont équipées d'une lumière LED qui clignote lorsqu'une photo ou une vidéo est prise et qui ne peut pas être désactivée sans rendre la caméra inutilisable.

Le géant américain détient près de 84% du marché des lunettes connectées, où 8,7 millions de paires ont été vendues dans le monde en 2025 selon le cabinet Omdia, contre plus d'un milliard de smartphones.

Le patron de Meta Mark Zuckerberg a dévoilé fin septembre des lunettes connectées sans caméra, pensées comme porte d'entrée vers son intelligence artificielle (IA) Muse, sur fond de fronde contre ses autres modèles.

L'entreprise continue toutefois de vendre des lunettes équipées d'une caméra dont une nouvelle génération de Ray-Ban Meta.

AFP