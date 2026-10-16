Mobilisation du 17 octobre : les grenades assourdissantes pourront être utilisées ce samedi annonce Laurent Nuñez

Les grenades assourdissantes de retour dans les manifestations. Leur usage avait été suspendu après qu’un élève a eu la main arrachée à Lens le 5 octobre. La suspension est suspendue a annoncé le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez ce vendredi 16 octobre 2026 sur France 2.

Les forces de l’ordre pourront en faire usage "s’il devait y avoir des violences urbaines extrêmement graves".

Et ce dès samedi 17 octobre, une journée qui pourrait voir se concrétiser une convergence des luttes des gilets jaunes qui protesteront contre la vie chère et des lycéens, dont la colère ne s’apaise pas.

"Dans un contexte extrêmement dégradé, tous les types d’armes intermédiaires pourront être utilisés, a insisté le ministre. Les policiers et gendarmes doivent pouvoir utiliser l’ensemble ce celles qui sont à leur disposition", a-t-il insisté.

Cette catégorie d’armes comprend entre autres LBD, grenades ou pistolets à impulsion électrique.

AFP