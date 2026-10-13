Maurice : écoles fermées et report des examens après une nuit de tensions sur fond de crise de l'eau

Dans la nuit de ce lundi 12 au mardi 13 octobre 2026, de nombreuses violences ont éclaté à l'île Maurice. Les incidents qui ont débuté à Abercrombie, Port-Louis, se sont progressivement propagés. Plusieurs interpellations ont eu lieu. Ce mardi, le pays a décidé de fermer les établissements scolaires et a annoncé le report des examens. Ces heurts ont éclaté sur fond de difficultés d'approvisionnement en eau (Photo : Défi Média)

À la suite des incidents survenus dans la soirée, la police assure que la situation est désormais sous contrôle.

Un policier a été légèrement blessé.

Plusieurs arrestations ont déjà été effectuées et d’autres sont prévues dans le cadre des enquêtes en cours, indiquent l'Express Maurice et Défi Média.

- Écoles fermées et report des examens -

En raison de la situation sécuritaire dans le pays, le ministère de l’Éducation a annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires, publics et privés, ainsi que des centres de formation technique et professionnelle ce mardi 13 octobre.

Troubles dans plusieurs régions : trois arrestations, écoles et crèches fermées, examens reportés et perturbations au Metro Express dlvr.​it/TVtkrJ #Troubles #Arrestations #ÉcolesFermées #CrèchesFermées #ExamensReportés https://t.co/V2McbSNOuG — defimedia.info (@defimediainfo) October 13, 2026

Tous les examens locaux et internationaux prévus dans les écoles à Maurice sont également suspendus.

Un nouveau communiqué sera publié concernant la réouverture des établissements, en fonction de l’évolution de la situation.

Les crèches resteront également fermées.

- Une jeune femme blessée par balle -

En marge des heurts qui durent depuis plusieurs jours, une jeune femme, Élodie Thomas, a été blessée par un tir policier alors qu’elle rentrait du travail.

Les faits se sont produits à Camp-Levieux, au lendemain de vives tensions dans cette localité.

À 23h45, ce lundi 12 octobre, Jonathan Thomas a annoncé que l’intervention chirurgicale de son épouse s’était bien passée.

Le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) annonce avoir recommandé deux accusations provisoires contre le sergent Gautam Singh Taukoor, impliqué dans ce tir.

Le DPP a demandé des éclaircissements sur le déroulement des faits et les preuves disponibles.

Plusieurs qualifications ont été étudiées, dont la tentative d’homicide involontaire.

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