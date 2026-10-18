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Mobilisation du 17 octobre : Emmanuel Macron s’adressera aux Français à 22h

  • Publié le 18 octobre 2026 à 16:17
  • Actualisé le 18 octobre 2026 à 16:23
Le président Emmanuel Macron ajuste ses lunettes lors d'une cérémonie d'hommage au capitaine Alfred Dreyfus, à Paris, le 12 juillet 2026

Emmanuel Macron s’adressera aux Français à 22h (heure de La Réunion) , a annonce l’Elysée ce dimanche après-midi 18 octobre 2026. Auparavant, le chef de l’Etat "à 17h30 (20h30 à La Réunion) au palais de l’Elysée le premier ministre et les ministres du gouvernement concernés", a également indiqué la présidence de la République

Cette intevention du Présdient de la République aura lieu alors que le gouvernement se retrouve sous la pression des oppositions et de certains maires concernant la gestion des manifestations de samedi.

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AFP

AFP, Emmanuel Macron

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