Mobilisation du 17 octobre : Emmanuel Macron s’adressera aux Français à 22h

Emmanuel Macron s’adressera aux Français à 22h (heure de La Réunion) , a annonce l’Elysée ce dimanche après-midi 18 octobre 2026. Auparavant, le chef de l’Etat "à 17h30 (20h30 à La Réunion) au palais de l’Elysée le premier ministre et les ministres du gouvernement concernés", a également indiqué la présidence de la République

Cette intevention du Présdient de la République aura lieu alors que le gouvernement se retrouve sous la pression des oppositions et de certains maires concernant la gestion des manifestations de samedi.

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AFP