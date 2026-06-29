Mondial-2026 : le Canada s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant l'Afrique du Sud

Le Canada s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial en battant l'Afrique du Sud sur le fil 1-0 dimanche à Los Angeles. Stephen Eustaqio a libéré les Canucks dans le temps additionnel (90e+2).

Les Canadiens, co-organisateurs du Mondial dont c'est la première participation à une phase à élimination directe, seront opposés en 8e de finale aux Pays-Bas ou au Maroc, qui s'affrontent mardi à Monterrey.

Sur un ballon mal dégagé, Stephen Eustaquio a réussi un enchaînement contrôle de la poitrine, frappe à l’entrée de la surface qui a délivré son équipe (90 + 2). "Je suis heureux d’avoir marqué le but qui aide l’équipe, mais tout le monde a bien travaillé. On marque l’histoire mais on veut surtout récupérer avant le prochain match", a-t-il affirmé en zone mixte.

- "Un instant de magie" -

Son coéquipier Alistair Johnston savait que ce serait très difficile, "que l’Afrique du Sud allait nous poser de nombreux problèmes, ce qu’ils ont fait en attaquant notre ligne défensive". "Mais je pense que nous avons bien réagi aux situations dangereuses, nous n’avons pas concédé d’occasion, et "Steph" nous a qualifiés dans un instant de magie", a-t-il savouré.

Face aux "Bafana Bafana", qui avaient eux aussi réussi pour la première fois à s’extraire des poules d’un Mondial, les Canadiens ont dominé la rencontre mais se sont longtemps montrés trop maladroits. Ils ont manqué de tranchant dans le dernier tiers du terrain avec Jonathan David (12e et 16e) ou encore Liam Millar, qui a vendangé une bonne opportunité en transition (14e).

Seul aux six mètres, Derek Cornelius a placé une tête sur le gardien Ronwen Williams (22e), avant un triple sauvetage à la 44e : une tête de Moïse Bombito sortie par le portier, une reprise ratée par Cornelius et une nouvelle parade de Williams devant Tajon Buchanan.

- Alphonso Davies fait son retour sur les terrains -

Les Sud-Africains ont sauvé une nouvelle situation très chaude à la 65e avec un duel perdu face au gardien par Tani Oluwaseyi, puis un sauvetage de Mbekezeli Mbokazi devant David dans la continuité de l’action.

Offensivement, les Bafana Bafana se sont signalés par quelques frappes lointaines, mais ont surtout été sifflés pour leurs longues séquences de possession très prudentes dans leur propre camp. Et ont finalement été sanctionnés dans les derniers instants du match.

Le Canada a eu le bonheur de voir entrer Alphonso Davies à la 75e pour ses premières minutes du tournoi, de retour d’une blessure aux ischio-jambiers subie lors de la demi-finale de Ligue des champions perdue par le Bayern Munich face au Paris Saint-Germain. Un atout pour les Canucks qui pourrait s’avérer utile pour la suite de la compétition qui se déroulera toujours aux Etats-Unis, et non sur le sol canadien, faute d’avoir réussi à accrocher la première place de leur groupe, préemptée par la Suisse.

AFP