Mondial-2026: un élan à conserver et une qualification à chercher pour les Bleus

Victorieuse du Sénégal (3-1) pour son entrée en lice, l'équipe de France a une nouvelle occasion de briller face à l'Irak à Philadelphie pour décrocher dès lundi son billet pour les 16e de de finale du Mondial-2026 tout en fêtant dignement la 100e sélection de son capitaine Kylian Mbappé.

Tout en maîtrise en seconde période, les Bleus ont finalement eu la peau des Lions de la Teranga mardi à East Rutherford (New Jersey) et ont idéalement lancé leur Coupe du monde dans le sillage de leur grande vedette, auteur d'un doublé.

Il s'agit désormais de garder le même élan et le même rythme tout en sécurisant d'ores et déjà la qualification pour le prochain tour, histoire de s'éviter une corvée inutile et d'aborder plus sereinement le choc contre la Norvège d'Erling Haaland, quatre jours plus tard à Foxborough (Massachusetts), avec pour enjeu la cruciale première place du groupe I.

L'Irak étant sur le papier l'adversaire le plus faible de la poule, la tâche devrait être théoriquement une formalité pour les Tricolores, qui font partie des principaux prétendants au titre suprême. Mais pas question de se faire piéger par une formation qui a certes été écrasée par les Norvégiens (4-1) mais qui avait tout de même réussi à tenir en échec rien de moins que l'Espagne en match de préparation (1-1), le 4 juin à La Corogne.

La vigilance est donc de mise et Didier Deschamps n'a cessé de marteler ce message à ses hommes durant les six jours précédant la rencontre.

"Ne les considérez pas comme une petite équipe parce que ce n'est pas le cas, je peux vous l'assurer", leur a-t-il dit juste avant la séance d'entraînement de vendredi, selon une vidéo diffusée par la Fédération française de football, rappelant le succès des Lions de la Mésopotamie lors du barrage intercontinental face à la Bolivie (2-1), fin mars au Mexique.

- Le mur du 100 pour Mbappé -

La consigne a visiblement été retenue par les Bleus.

"Cela va être un match très intense. Ils vont jouer pour rester dans la compétition. Ce sera très physique et on sait dans quel système ils jouent avec leur 4-4-2 et leurs deux attaquants. Je pense que ce sera un match assez direct et il faudra être prêt pour ça", a averti samedi le défenseur Lucas Digne, qui devrait suppléer à gauche Théo Hernandez, guère à son aise contre le Sénégal.

Le défenseur William Saliba a lui quelque peu dramatisé l'affrontement et a dit s'attendre "à une grande bataille".

Pour ne pas connaître de mauvaise surprise, le sélectionneur a décidé de ne pas trop bouleverser son onze de départ et de mobiliser ses cadres. Outre Digne, le milieu Manu Koné et l'attaquant Bradley Barcola devraient être les seuls à bénéficier de ce léger turn-over.

Kylian Mbappé ne manquerait lui pour rien au monde ce deuxième acte. L'attaquant du Real Madrid, qui est devenu mardi le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 réalisations, peut encore un peu plus entrer dans la légende en atteignant le cap des 100 apparitions sous le maillot bleu. Et s'il arrivait à agrémenter son total de deux autres buts, il égalerait le record de Miroslav Klose et de Lionel Messi en Coupe du monde (16).

Un défi à la mesure de ce joueur hors normes, plus que jamais galvanisé par son épreuve fétiche et qui a encore une fois prouvé combien il était indispensable à la sélection française. Avant son duel tant attendu avec le serial buteur de Manchester City, Erling Haaland, nul doute qu'il aura à coeur de marquer à nouveau les esprits et son territoire.



AFP