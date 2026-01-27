Mort d’El Hacen Diarra en garde à vue : nouvelle plainte et dépaysement de l’enquête demandée

Craignant que "la vérité soit étouffée", la famille d’El Hacen Diarra, mort mi-janvier en garde à vue à Paris, soupçonne que des images de son interpellation violente aient été détruites ou dissimulées et réclame le dépaysement de l’enquête sur son décès.

Ce Mauritanien de 35 ans est décédé dans la nuit du 15 au 16 janvier durant sa garde à vue au commissariat du 20e arrondissement de Paris, après avoir été interpellé au pied de son foyer de travailleurs. Sa famille dénonce des violences policières, et sur une vidéo tournée par un voisin, on voit deux policiers dont l’un, à genoux, donne deux coups de poings en direction de l’homme qui se trouve au sol.

Le parquet de Paris avait annoncé l’ouverture d’une information judiciaire pour "violences volontaires ayant entraîné la mort par personne dépositaire de l’autorité publique" cinq jours après les faits, et deux jours après une demande de l’avocat de la famille, Me Yassine Bouzrou.

Lundi, ce dernier a annoncé à l’AFP le dépôt d’une nouvelle plainte, pour "destruction de preuves", dénonçant l’absence d’images provenant des caméras-piéton des policiers intervenus.

Le parquet avait indiqué que ces caméras, que doivent porter sur eux les policiers, "n’étaient pas fonctionnelles, du fait selon eux de la décharge de leur batterie, ce qui a été vérifié par l’officier", sans plus de précision sur les fonctions de cet officier.

- 12 heures de batterie -

'Une explication techniquement impossible et suspecte', rétorque l’avocat de la famille de la victime.

Il relève que les batteries de ces caméras piétons sont "censées fonctionner 12 heures", et qu’elles ne sont allumées qu’en cas d’interpellation, et non en continu. Il souligne par ailleurs dans sa plainte que "des témoins ont indiqué avoir vu une mare de sang sur les lieux de l’interpellation".

"Il est permis de penser que les images (...) ont pu être détruites ou dissimulées aux enquêteurs afin d’éviter qu’elles constituent des éléments démontrant les violences commises lors de l’interpellation de M. Diarra ou durant son transport au commissariat", explicite l’avocat dans sa plainte.

"Ce n’est pas l’IGPN (la police des polices, ndlr) qui a fait les premiers actes d’enquête mais les policiers du commissariat du centre de Paris, ce qui ne se justifie aucunement au vu de la qualité de policier des personnes mises en cause", pointe-il aussi.

Me Yassine Bouzrou exige qu’une enquête fasse la lumière sur le non-fonctionnement des caméras piétons : les constatations ont-elles été faites au commissariat de Paris-centre, ou à l’IGPN ? Ou s’agit-il "de simples éléments déclaratifs non vérifiés des policiers interpellateurs et/ou de leurs collègues" ?

Au moment de l’ouverture de l’information judiciaire, le parquet avait déclaré que le récit des policiers ayant interpellé M. Diarra avait "été recueilli dans un premier temps par des policiers d’un autre commissariat, avant même que la saisine de l’IGPN puisse être effective". "Ce récit a été rapporté à la presse pour ce qu’il est : le récit des personnes entendues", précisait-il.

- "Opacité persistante" -

Dans son communiqué, la famille dénonce "également l’opacité persistante de la procureure" de Paris Laure Beccuau ainsi que de la juge d’instruction chargée de l’enquête, "qui refusent de donner les vidéos et les conclusions de l’autopsie".

"Face à ces obstructions, la famille demande le dépaysement immédiat de l’enquête pour garantir son impartialité", poursuit Me Bouzrou. "La famille refuse que la vérité soit étouffée. La justice doit enfin agir avec transparence".

Après la mort de M. Diarra, le parquet de Paris avait dans un premier temps ouvert une enquête pour "recherche des causes de la mort", et demandé une autopsie. Le 19 janvier, il indiquait que celle-ci "n’apportait pas à ce stade de certitude sur la causalité du décès", et expliquait que des examens complémentaires étaient ordonnés.

Me Bouzrou considère ces mêmes résultats "caractéristiques" d’un étranglement (fracture de la corne du cartilage de la thyroïde) et qu’il traduisent "des violences d’une intensité particulière (plaie profonde à la tempe)".

AFP