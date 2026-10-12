Mouvement lycéen : le Défenseur des droits a reçu 28 saisines pour des violences policières présumées

Le Défenseur des droits (DDD), autorité administrative indépendante chargée notamment de veiller au respect de la déontologie par les forces de l’ordre, a annoncé ce dimanche 11 octobre 2026 avoir reçu 28 saisines individuelles depuis le début du mouvement lycéen.

"Compte tenu des nombreux incidents" lors de la mobilisation des lycéens, le DDD a estimé dans un communiqué "qu'il est impératif de concilier la sécurité à la protection des droits et libertés des personnes, particulièrement lorsqu'il s'agit de mineurs".

L'autorité administrative, incarnée depuis juillet par l'ex-ministre François-Noël Buffet, a "reçu 28 saisines individuelles depuis le début des mobilisations", saisines qui sont encore en cours d'"examen", a souligné le DDD.

- Un dossier ouvert sur le jeune blessé à Saint-Ouen-l'Aumône -

"Compte tenu de la gravité du premier incident porté à sa connaissance", le DDD a par ailleurs indiqué avoir décidé, le 1er octobre, de s'autosaisir des faits survenus à Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise), où un jeune de 14 ans a été gravement blessé au visage par un tir de grenade lacrymogène.

"Les premières démarches nécessaires à l'instruction du dossier sont actuellement en cours", a-t-il souligné.

Le Défenseur des droits, qui n'a pas de pouvoir de contrainte, "sera particulièrement vigilant au respect et à la bonne application des règles de déontologie" par les forces de l'ordre, a-t-il ajouté.

Vendredi, le ministère de l'Intérieur avait indiqué que 24 enquêtes avaient été ouvertes par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), la "police des polices", pour des faits commis depuis le début du mouvement.

AFP