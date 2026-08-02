Pakistan : le corps de Nirmal Purja retrouvé après l'avalanche au Broad Peak, aucun survivant

Les secouristes ont retrouvé le corps de l'alpiniste star Nirmal Purja, tué avec les neuf autres membres de son expédition dans une avalanche survenue cette semaine dans le nord du Pakistan, a annoncé dimanche le Club alpin du Pakistan.

L'avalanche s'est produite jeudi sur le Broad Peak, un sommet dépassant les 8.000 mètres dans le nord du Pakistan, interrompant tout contact avec l'expédition internationale dirigée par l'alpiniste britannico-népalais de 43 ans Nirmal Purja.

"L'équipe de secours sur place a trouvé Nims Dai (le surnom de Nirmal Purja, ndlr) à approximativement 5.700 mètres d'altitude sur le Broad Peak, une montagne qu'il adorait et qui nous l'a pris", a indiqué le club sur les réseaux sociaux.

Le secrétaire général du Club alpin du Pakistan, Ayaz Shigri, a confirmé par la suite à l'AFP que le corps de Nirmal Purja et ceux de trois autres alpinistes avaient été retrouvés lors de l'opération de secours en haute montagne, compliquée par les mauvaises conditions météorologiques.

"Les secouristes ont également confirmé la présence d'un autre corps à une altitude nettement plus élevée", a-t-il indiqué dans un communiqué.

"En raison du terrain extrêmement dangereux et des conditions actuelles, il est peu probable qu'une opération de récupération de la dépouille puisse être menée à ce stade", a-t-il ajouté.

Sa société avait confirmé dès samedi qu'aucun membre de l'expédition n'avait survécu.

Les autorités régionales avaient indiqué que les dépouilles de trois alpinistes – une Omanaise, un Népalais et une Américaine – avaient été retrouvées puis héliportées vendredi vers la ville de Skardu. Selon le Club alpin du Pakistan, un ressortissant chinois et plusieurs autres Népalais faisaient également partie de l'expédition.

Le drame a suscité une vive émotion dans le monde de l'alpinisme, en particulier au Népal, et plusieurs personnalités, dont le prince William, ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes.

- Une perte inconcevable -

Ancien membre de la Brigade des Gurkhas de l'armée britannique puis du Special Boat Service des Royal Marines, Nirmal Purja avait battu de nombreux records d'alpinisme depuis qu'il s'était consacré à plein temps à cette discipline et au guidage en montagne.

"Nims (Purja) a servi avec distinction dans les forces armées britanniques avant de devenir l'un des plus grands alpinistes au monde, faisant rayonner les alpinistes népalais", a écrit sur X le prince William, se disant "profondément attristé".

Nirmal Purja avait partagé cette semaine sur X qu'il était sur le point de devenir le premier alpiniste à gravir deux fois les 14 sommets de plus de 8.000 mètres sans apport d'oxygène.

"Broad Peak, je ne demande rien d'autre qu'une ascension et une descente en toute sécurité", avait-il écrit.

Les secouristes ont fouillé pendant plusieurs jours les pentes escarpées de la montagne, par voie aérienne et terrestre, après la perte de contact avec l'expédition jeudi.

"Mes chers frères (...) Nous vous ramènerons auprès de vos familles", a écrit samedi sur Instagram Mingma G Sherpa, un alpiniste participant aux opérations de secours.

Les hommages se sont multipliés après la confirmation qu'aucun membre de l'expédition n'avait survécu.

"C'est une perte inimaginable pour notre communauté de l'alpinisme et pour notre nation", a écrit sur les réseaux sociaux Fur Gelje Sherpa, président de l'association népalaise d'alpinisme.

"Il avait à coeur de faire reconnaître le Népal dans le monde et de développer notre secteur de l'alpinisme."

Le Broad Peak est le 12e plus haut sommet du monde. Il est considéré comme l'un des plus durs et des plus techniques pour les alpinistes parmi tous ceux dépassant 8.000 mètres d'altitude. Sa première ascension a été réalisée par une équipe autrichienne en 1957.





AFP