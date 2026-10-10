TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

[Vidéo] Parti faire le tour du monde à 29 ans, il revient à 57 ans : l’incroyable odyssée de Karl Bushby, l’explorateur qui marche depuis 1998

  • Publié le 10 octobre 2026 à 14:27
  • Actualisé le 10 octobre 2026 à 14:30
Parti faire le tour du monde à 29 ans, il revient à 57 ans : l’incroyable odyssée de Karl Bushby, l’explorateur qui marche depuis 1998

L’aventurier britannique Karl Bushby a retrouvé son pays natal après avoir parcouru plus de 50 000 km à travers 29 pays sans moyen de transport motorisé. Une véritable odyssée semée d’embûches. Parti faire le tour du monde en 1998, l’aventurier britannique Karl Bushby vient de regagner son pays natal en traversant la Manche à la nage. Une épopée réalisée sans jamais emprunter de moyen de transport motorisé. (Photo : AFP)

Au tout début de son aventure, l’ancien parachutiste de l’armée britannique avait 29 ans. Il en a désormais 57. "C’est bon de sentir à nouveau le sol britannique sous mes pieds après toutes ces années", a déclaré Karl Bushby dans un communiqué diffusé par son entourage mardi.

- "Ça n’a pas été facile" -

Il ajoute : "Ça n’a pas été facile, mais c’était bien là tout l’enjeu : prouver que je pouvais faire plus que ce dont je me croyais capable. Nous pouvons tous accomplir bien plus que nous ne l’imaginons. "

La veille, l’homme a sorti la tête de l’eau sur la plage de Shakespeare, à Douvres, dans le sud-est de l’Angleterre. Essoufflé, mais souriant, l’aventurier a été accueilli par ses proches, après trois décennies de périple.

Le cinéaste allemand Werner Herzog et son équipe étaient également présents pour immortaliser ce retour hors du commun.

Encore 400 km à parcourir
La traversée de la Manche, coordonnée avec les garde-côtes français et britanniques, avait été gardée secrète jusqu’à son terme pour des raisons de sécurité, explique son entourage.

Le périple de Karl Bushby n’est toutefois pas tout à fait terminé : il doit encore parcourir les quelque 400 km qui le séparent de Hull pour boucler la boucle.

Une fois le voyage achevé, il prévoit de se consacrer au documentaire et à des conférences. Après avoir parcouru plus de 50 000 km et traversé 29 pays, l’homme ne devrait pas manquer d’anecdotes à raconter.

AFP

Actualités du monde, AFP

guest
0 Commentaires