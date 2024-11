Pas-de-Calais: cinq corps découverts en mer et sur une plage en deux jours

Un corps a été découvert sur la plage de Calais et deux autres repêchés en mer mercredi, au lendemain de la récupération de deux autres corps dans la Manche, dans un contexte de nombreuses traversées migratoires, a indiqué le parquet de Boulogne-sur-Mer.

Depuis mardi, cinq corps ont donc été découverts en mer, sur le littoral à Calais ou au large de Calais, a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, Guirec Le Bras.Contacté par l'AFP mercredi soir, le procureur a fait état de "deux corps hier (mardi) en mer, un ce matin (mercredi) au niveau de la digue de la plage de Calais, un premier corps qui dérivait en mer vers 11H00 et un dernier à 16H00".Un correspondant de l'AFP a vu le corps découvert mercredi matin sur la plage de Calais, entouré de policiers et de militaires. Une embarcation de migrants a pris la mer depuis cette même plage aux alentours de 8H00 vers l'Angleterre, a-t-il constaté.En une semaine, neuf corps ont été retrouvés dans cette zone.Le procureur a précisé que les corps découverts mardi et mercredi étaient "altérés et difficilement identifiables", mais que celui découvert mercredi matin au niveau de la plage de Calais portait "des papiers évoquant qu'il s'agit du corps d'un homme de nationalité syrienne"."Outre des investigations médico-légales, les actes d'enquête auront pour but de déterminer si ces corps peuvent être rattachés aux naufrages ou évènements maritimes avec décès survenus dernièrement, en déterminant l'événement en cause", a ajouté M. Le Bras.Le 23 octobre, au moins trois migrants étaient décédés dans un naufrage, pour lequel les autorités évoquaient de possibles victimes disparues. Le parquet avait fait état quelques jours plus tard d'une "interrogation" persistante en raison d'un écart entre le nombre de personnes repêchées et certains témoignages sur le nombre de passagers à bord.Samedi matin, un autre corps avait été trouvé sur la plage de Sangatte, toute proche de Calais, et trois l'avaient été sur la plage de Saint-Etienne-au-Mont, près de Boulogne-sur-Mer, mercredi dernier, jour où un migrant avait également trouvé la mort dans une tentative de traversée.Au moins 60 candidats à l'exil sont décédés en tentant de traverser la Manche depuis le début de l'année.Cela fait déjà de 2024 l'année la plus coûteuse en vies humaines depuis l'apparition en 2018 du phénomène des traversées de la Manche sur de petites embarcations, appelées "small boats"."La Manche ramène les corps des personnes que les choix politiques tuent à la frontière. Nos pensées vont aux familles qui cherchent et pleurent les leurs", a écrit mercredi sur X l'association l'Auberge des migrants, qui vient en aide aux exilés sur le littoral."L'année n'est pas terminée et tant que les politiques aux frontières ne changeront pas, ces drames vont se répéter, inlassablement", s'alarme l'association.Entre le 1er et le 5 novembre, 874 migrants sont parvenus à rejoindre les côtes anglaises à bord de "small boats", selon le dernier décompte du ministère britannique de l'Intérieur.