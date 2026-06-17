Poutine reçoit des dirigeants asiatiques pour un sommet parallèle au G7

Le président russe Vladimir Poutine reçoit mercredi en Russie plusieurs dirigeants asiatiques pour un sommet se déroulant en même temps que celui du G7 au cours duquel son homologue américain Donald Trump a dit vouloir intensifier ses efforts pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

M. Poutine, 73 ans, doit accueillir à Kazan, dans la région du Tatarstan (centre), les Premiers ministres thaïlandais Anutin Charnvirakul, vietnamien Le Minh Hung, cambodgien Hun Manet, laotien Sonexay Siphandone, malaisien Anwar Ibrahim, singapourien Lawrence Wong ainsi que le chef de l'Etat philippin Ferdinand Marcos Jr.

Il s'agit d'un sommet de deux jours à l'occasion des 35 ans de collaboration entre la Russie et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean).

Des représentants des 11 pays membres de cette organisation seront à Kazan, selon le Kremlin, qui précise que Vladimir Poutine recevra ses hôtes à l'occasion d'une cérémonie mercredi avant "la principale journée de travail", jeudi.

"Un échange sur les problèmes mondiaux et régionaux est à l'ordre du jour, ainsi qu'une revue des principaux accomplissements du partenariat Russie-Asean et l'établissement de nouveaux objectifs dans les domaines politiques, sécuritaire, commerciaux et des investissements", a écrit la présidence russe dans un communiqué.

Depuis l'attaque russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022 et l'entrée en vigueur de lourdes sanctions occidentales, la Russie a tâché de réorienter son économie, en particulier ses exportations d'hydrocarbures, vers l'Asie.

En amont de son déplacement à Kazan, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que cette visite et sa rencontre avec M. Poutine viseraient notamment à "garantir que les approvisionnements en pétrole" russe de la Malaisie continueront.

Au sommet du G7 en France mardi, Donald Trump s'est dit, quant à lui, disposé à rétablir les sanctions contre le pétrole russe, maintenant que les cours du brut sont en baisse depuis l'annonce d'un accord au Moyen-Orient.

- Guerre en Ukraine -

Malgré sa réorientation vers l'Asie, la Russie fait face une inflation élevée, à des coûts d'emprunt prohibitifs et à des pénuries de main-d'oeuvre liées à la guerre en Ukraine, qui placent son économie dans une situation délicate.

Sur le front ukrainien, la progression de son armée montre par ailleurs de sérieux signes d'essoufflement, estiment des analystes, tandis que Moscou affiche toujours l'objectif de s'emparer entièrement de la région orientale de Donetsk.

Bien que plus nombreux et mieux armés, les soldats russes restent confrontés aux nouvelles réalités de la guerre : l'omniprésence des drones rend toute avancée coûteuse et risquée, créant une "zone morte" de plusieurs kilomètres de large entre les positions des deux camps.

Dans ce contexte, les dirigeants du G7, réunis à Evian en présence du chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky, ont signalé leur volonté commune d'intensifier la pression sur Moscou pour arrêter ce conflit, Donald Trump promettant lui-même de faire tout son possible en vue d'y parvenir.

Les Etats-Unis étaient "focalisés sur l'Iran", a reconnu le président américain. Mais "ceci va être derrière nous", a-t-il dit, après que Washington a conclu dimanche un protocole d'accord avec Téhéran pour mettre fin à la crise au Moyen-Orient.

M. Trump a jugé que "la Russie devrait conclure un accord".

M. Zelensky a déjà proposé une rencontre à M. Poutine pour négocier un accord destiné à arrêter les hostilités. Mais le président russe a refusé, disant n'envisager une telle rencontre que pour signer un accord final.

Afin de forcer la main à Vladimir Poutine, les dirigeants du G7 sont d'accord pour "augmenter la pression" via des "sanctions" sur les hydrocarbures russes, a annoncé mardi une source diplomatique française.

Ces derniers mois, Kiev a accentué ses frappes sur des sites de production et de stockage d'hydrocarbures russes, notamment dans la région où se déroule le sommet Russie-Asean, afin de réduire les importants revenus générés par leur vente.



AFP