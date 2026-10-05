Présidentielle 2027 : le camp Glucksmann rejette la main tendue par Gabriel Attal

Dans une interview au Parisien samedi, l’ancien Premier ministre d’Emmanuel Macron avait appelé à "un rassemblement de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine". Les partisans du leader de Place publique assurent ne s’allier qu’avec les écologistes et les communistes.

Place publique ne veut surtout pas d’une entente avec les macronistes de Renaissance en 2027. Les soutiens de Raphaël Glucksmann ont fermé la porte ce dimanche à la proposition de Gabriel Attal de former une "grande coalition" en vue de l’élection présidentielle englobant notamment la gauche sociale-démocrate, y voyant un "coup de communication". "Et l’héritier du macronisme tenta d’inventer… le macronisme", a ironisé sur X le patron des députés PS Boris Vallaud.

"Les Français attendent une rupture totale avec les 10 dernières années, sur le projet pour le pays comme sur la manière de gouverner. Cette rupture, nous la mènerons avec nos camarades écologistes et communistes", a-t-il plaidé, appelant Gabriel Attal à laisser Raphaël Glucksmann "en dehors de ses coups de communication".

- Procès en macronisme -

Samedi, dans un entretien au Parisien, Gabriel Attal, candidat Renaissance à la présidentielle, avait dit vouloir un "vrai et large rassemblement" en vue de 2027 "rassemblant des électeurs de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine".

Dans ce cadre, il a cité nommément "des électeurs tentés par Raphaël Glucksmann". Un signal clair mais aussi embarrassant pour le leader de Place publique, à qui est régulièrement intenté un procès en macronisme par ses adversaires politiques, à commencer par ceux qu’il affronte dans la primaire de la gauche sociale-démocrate.

Cette coalition, "même pas en rêve", a lancé le sénateur écologiste Yannick Jadot, lui aussi soutien de Raphaël Glucksmann. Car ce dernier "porte la rupture avec 10 années d’incurie, d’incompétence, d’arrogance, de cynisme, d’injustice sociale et de déni climatique", a-t-il fait valoir. Quant au député Place publique Sacha Houlié, ancien macroniste, il a répondu à Gabriel Attal que "les projets politiques que nous présenterons aux Français sont à l’opposé l’un de l’autre". "Nous portons une ligne claire qui exclut définitivement toute entreprise loufoque de cette nature", a-t-il renchéri.

Côté droite, le patron de LR Bruno Retailleau a aussi écarté tout rapprochement, en fustigeant sur X "le macronisme saison 3". "Ce sera sans nous", a-t-il assuré.

AFP