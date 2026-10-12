[Vidéo] Raphaël Glucksmann enfariné après sa victoire à la primaire de la gauche sociale-démocrate

À peine victorieux et déjà ciblé. Le candidat à l’élection présidentielle Raphaël Glucksmann a été enfariné dimanche soir à Paris quelques heures après avoir remporté, dès le premier tour, la primaire de la gauche sociale-démocrate.

Sur des vidéos diffusées par plusieurs médias, le député européen se dirige vers un taxi à la sortie du bar parisien où il célébrait sa victoire. C'est alors qu’une personne, positionnée derrière lui, lui vide au niveau de sa tête le contenu d’un paquet de farine. Raphaël Glucksmann s’engouffre alors immédiatement dans la voiture.

Raphaël Glucksmann enfariné après sa soirée de victoire à la primaire de la gauche. https://t.co/kynrHGfo9o — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 11, 2026

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a apporté dimanche soir son soutien au candidat : "Il n’y a pas de petite agression, pas d’atteinte physique qui soit dérisoire", a-t-il écrit sur X, dénonçant "une violence inacceptable".

Raphaël Glucksmann victime d'un jet de farine en quittant l'endroit où il célébrait sa victoire à la primaire sociale-démocrate https://t.co/PoWJOtDZdA — BFM (@BFMTV) October 11, 2026

Cet épisode intervient après la victoire de Raphaël Glucksmann dès le premier tour de la primaire, avec environ 66 % des suffrages. Un succès qui devait marquer le lancement d’une nouvelle étape de sa campagne en vue de la présidentielle de 2027.

À ce stade, l’identité de la personne à l’origine du geste, tout comme ses motivations, restent inconnues. Aucune revendication n’a été rapportée dans les publications consultées.

- Glucksmann désigné dès le premier tour comme le candidat de la gauche sociale-démocrate -

Le leader de Place publique, Raphaël Glucksmann, a été largement désigné dimanche candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle, dès le premier tour de la primaire, ont annoncé les organisateurs.

Avec 66,17% des voix (79.613 voix), l'eurodéputé, partisan d'une rupture avec LFI, remporte les faveurs des 120.787 votants, laissant loin derrière le premier secrétaire du PS Olivier Faure, qui n'obtient que 17.398 voix, soit 14,46% et est largement désavoué sur sa ligne de rassemblement de la gauche.

Les trois autres candidats Ségolène Royal, Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel obtiennent tous moins de 10% des voix.

"Ce résultat dit quelque chose de puissant : une gauche fidèle à ses valeurs peut rassembler, gouverner et gagner. Elle peut parler de justice, d’écologie et de République sans renoncer à rien. Nous ne sommes pas là pour gagner une querelle à gauche. Nous sommes là pour gagner l'élection présidentielle", a réagi l'eurodéputé sur X.

Il a reçu le soutien appuyé de Jérôme Guedj. "La primaire, désormais, elle est derrière nous. Le vote est clair. Et donc, il faut qu'on aille le plus vite possible en campagne pour la réussite de la gauche", a-t-il déclaré.

"On est partis sur de bons rails", a estimé Emmanuel Maurel.

Ségolène Royal, avec 7,6% des voix, s'est dite "très déçue mais sans regrets".

AFP