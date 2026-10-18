Russie-Ukraine : nouvelles frappes croisées sur le système énergétique

De nouvelles frappes croisées ont touché des cibles énergétiques en Russie et en Ukraine dans la nuit de samedi à dimanche, causant notamment un impressionnant incendie sur un site pétrolier à Saint-Pétersbourg et privant d'électricité des dizaines de milliers de personnes.

Le dirigeant américain Donald Trump avait annoncé unilatéralement, dimanche dernier, une trêve énergétique dans ce conflit dévastateur, sans entraîner d'arrêt prolongé des frappes.

Alors que les relations entre Washington et Kiev se sont particulièrement tendues ces derniers jours, M. Trump reproche à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de viser les raffineries de pétrole russes, ce qui participe selon lui à l'envolée mondiale des prix du carburant, alimentée également par la guerre en Iran déclenchée par Washington et Israël.

Kiev indique mener ces attaques en représailles aux bombardements russes qui dévastent son système énergétique depuis l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine, en 2022, et avoir pour objectif d'affaiblir la manne des hydrocarbures finançant l'effort de guerre du Kremlin.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des frappes de drones ukrainiennes ont notamment touché le Terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, suscitant d'impressionnants incendies sur ce site, selon les images de journalistes de l'AFP sur place.

Selon le gouverneur de la ville, Alexandre Beglov, une personne a été tuée et cinq autres blessés lors de cette attaque "massive" de drones.

Dans la matinée, il a précisé que les pompiers poursuivaient leurs opérations pour éteindre des incendies au Terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, ainsi que dans le "dépôt pétrolier Routchi" et des "entrepôts industriels" dans le sud de la ville.

- Attaque d'ampleur à Saint-Pétersbourg -

Le géant du commerce en ligne russe OZON, cible d'attaques ukrainiennes répétées ces derniers mois, a également annoncé qu'un incendie s'était déclenché dans "l'un de ses centres logistiques" touché par un drone à Saint-Pétersbourg.

Selon le gouverneur Alexandre Beglov, une douzaine d'immeubles résidentiels et deux maisons individuelles ont également été endommagés.

Au total pendant la nuit, la défense anti-aérienne russe a abattu 145 drones dans la région de Léningrad, qui entoure la ville du nord-ouest, a rapporté le gouverneur régional Alexandre Drozdenko sur Telegram, dans un bilan actualisé.

Il a précisé qu'environ 20.000 personnes étaient privées d'électricité du fait d'incidents techniques causés par ces attaques.

D'après l'agence de presse TASS, il s'agit de la plus grande attaque de drones menée contre cette région depuis le début de la guerre, en prenant comme critère le nombre d'engins officiellement abattus.

Le précédent record datait de 6 juin, avec 144 drones détruits lors d'une attaque ukrainienne menée alors que se tenait le forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Au total, le ministère russe de la Défense a affirmé que 1.015 drones ukrainiens avaient été neutralisés pendant la nuit de samedi à dimanche au-dessus d'une quinzaine de régions du sud et de l'ouest de la Russie, dont celle de Moscou.

Le réseau social russe VK a également fait état dans un communiqué d'une attaque de drones sur un centre de données dans la région de Léningrad, assurant que ses services continuaient de fonctionner normalement.

Saint-Pétersbourg et sa région abritent d'importantes infrastructures pétrolières essentielles pour le commerce d'hydrocarbures.

L'armée de Kiev a par ailleurs frappé depuis début octobre plusieurs centres de données, appartenant en particulier au géant de la tech Yandex.

- Milliers de familles sans électricité -

Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky a rapporté que des frappes russes avaient visé pendant la nuit des infrastructures électriques dans les régions de Vinnytsia, Jytomyr, Khmelnytsky et Odessa.

"Des dizaines de milliers de familles sont toujours privées d’électricité", a-t-il indiqué dimanche matin sur ses réseaux sociaux, soulignant que les équipes techniques travaillaient en permanence pour rétablir l’alimentation.

Selon M. Zelensky, au moins deux personnes ont été tuées et douze autres blessées, dont deux enfants, lors de ces bombardements.

Ces trois dernières semaines, l'armée russe a repris ses bombardements sur des infrastructures énergétiques ukrainiennes, entraînant d'importantes coupures de courant et faisant craindre un nouvel hiver très éprouvant pour la population.

Les relations entre Washington et Kiev traversent actuellement une nouvelle crise.

Vendredi, un décret présidentiel de Donald Trump a exempté la Russie de nouvelles sanctions américaines, une décision vivement dénoncée par l'Ukraine.

Cette exemption est intervenue quelques jours après un accord entre Washington et Moscou pour lever des sanctions, afin de permettre aux États-Unis d'importer de grandes quantités de diesel russe.



AFP