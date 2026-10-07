Sébastien Lecornu s'exprimera ce mercredi soir sur les lycées, les carburants, la crise agricole et la situation financière

(Actualisé) Sébastien Lecornu s'exprimera mercredi soir dans une allocution depuis Matignon sur "la situation dans les lycées, les prix des carburants, la crise agricole ainsi que la situation financière du pays", ont annoncé les services du Premier ministre.

Il s’exprimera sur fond de débats houleux sur le projet de budget pour 2027, qui démarrent mercredi matin en commission des Finances à l’Assemblée nationale, alors que la campagne présidentielle échauffe les esprits.

Au lendemain d’une mobilisation massive des lycéens, le président Emmanuel Macron a fait un point mardi soir avec plusieurs ministres, dont Sébastien Lecornu, Laurent Nuñez (Intérieur) et Édouard Geffray (Education), pour tenter de trouver une issue à la crise. Des organisations lycéennes appellent à poursuivre les blocages mercredi, et à de nouveaux cortèges jeudi.

Le chef du gouvernement avait déjà pris la parole mardi devant les députés, tenant un discours de fermeté face aux débordements en marge de la colère lycéenne, tout en ciblant la France insoumise, qu’il accuse de "souffler sur les braises" de la révolte et de "bordéliser" le pays à quelques mois de la présidentielle.

Côté finances, en amont des assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI), la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva a regretté mercredi l’absence d'"action décisive" dans les économies avancées fortement endettées --comme la France--, en appelant à des "choix politiques très difficiles" pour assainir leurs finances publiques.

Sur le front des carburants, dont les prix à la pompe restent très élevés en raison de la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement a déjà annoncé de nouvelles aides ciblées tandis que le G7 présidé par la France a convenu récemment le déblocage de stocks stratégiques de gazole pour tenter de diminuer la pression sur les prix.

Sur le terrain agricole, les syndicats sont unanimement remontés contre le projet de budget qui ne contient pas à leurs yeux le plan de relance promis face à l’été catastrophique sur le plan climatique pour l’agriculture, avec des canicules à répétition et la sécheresse.

AFP