Trump et le lobby des armes à feu louent l'intervention d'un habitant lors d'une tuerie dans une école

Donald Trump et le lobby américain des armes à feu ont salué vendredi l'intervention d'un habitant qui a abattu un adolescent après une tuerie dans une école primaire, un événement qui relance une nouvelle fois le débat sur le port d'armes aux États-Unis.

Un adolescent de 16 ans armé d'un fusil a tué quatre personnes, dont trois enfants âgés de 5, 8 et 11 ans, dans une école primaire de Bend, en Oregon, avant d'être rapidement abattu par un habitant qui l'a vu entrer dans l'établissement.Le président américain a qualifié de "héros" cet habitant, identifié ensuite par son frère comme Kaylub Giamanco, 36 ans."C'est une situation terrible, mais heureusement il y avait un homme qui avait une arme et savait s'en servir", a déclaré Donald Trump, dont l'administration se pose en garante du Deuxième amendement de la Constitution américaine garantissant le droit au port d'armes.Kaylub Giamanco, dont deux enfants sont scolarisés dans l'établissement, rentrait chez lui pour sa pause déjeuner lorsqu'il a entendu des coups de feu et aperçu le tireur, a raconté son frère, Kyle, à la chaîne NBC.Il a ajouté que son frère, qui possède un permis de port d'arme dissimulée, avait encore du mal à réaliser ce qui s'était passé et culpabilisait de ne pas avoir pu sauver davantage de personnes.Vendredi matin, la petite ville de Bend, dans le nord-ouest des États-Unis, était toujours sous le choc du drame.Les rues étaient calmes dans cette région réputée pour ses paysages naturels, ses sentiers de randonnée et ses pistes de ski, qui attirent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Toutes les écoles sont restées fermées."Mon petit-fils devrait être en classe, avec tous ses amis", a déclaré à l'AFP Kristen Vanetsky, 52 ans."Tout le monde devrait être là, en train d'apprendre, de s'amuser et d'attendre le week-end avec impatience. Mais tout est vide. Il n'y a rien. Même les oiseaux ne sont pas là", a-t-elle ajouté.- "L'héroïsme des citoyens ordinaires" -La tuerie a ravivé le débat récurrent sur l'encadrement des armes à feu aux États-Unis."Le terrible acte de violence dans l'Oregon est un nouveau rappel de l'importance d'avoir des citoyens respectueux des lois et armés", a affirmé la NRA dans un communiqué."Lorsque l'attaque a commencé, c'est un habitant qui est intervenu avec une arme à feu pour arrêter le tireur avant qu'il ne puisse faire plus de mal", a-t-elle souligné, y voyant une "illustration de l'héroïsme des citoyens ordinaires"."La NRA veut que vous vous focalisiez sur comment cela s'est arrêté, mais il vaudrait mieux se concentrer sur comment cela a commencé : un système qui a permis qu'une arme à feu tombe entre les mains d'une personne de 16 ans", a de son côté réagi sur X le mouvement March For Our Lives, lancé après une tuerie dans un lycée de Floride en 2018."La crise de la violence par arme à feu tue nos enfants. Assez", a estimé sur X l'association Giffords, qui milite pour un renforcement du contrôle des armes individuelles.La violence par arme à feu fait partie du quotidien aux États-Unis, qui comptent plus d'armes à feu en circulation que d'habitants.La Cour suprême américaine, majoritairement conservatrice, débattra en décembre des droits des États et des autorités locales à interdire, en raison de leur dangerosité, la détention de certains fusils semi-automatiques de type AR-15, parmi les armes les plus populaires dans le pays.