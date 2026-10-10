Ukraine : au moins huit morts dont trois enfants dans des frappes russes sur Zaporijjia

Des frappes russes sur la ville de Zaporijjia dans le sud-est de l'Ukraine tôt samedi ont fait au moins huit morts, dont trois enfants, selon les autorités ukrainiennes.

"Le bilan des frappes aériennes sur Zaporijjia s'est alourdi à huit morts. Parmi eux se trouvent trois enfants", a indiqué Ivan Fedorov, coprésident du Conseil de défense de la région de Zaporijjia, ajoutant que l'attaque a fait au moins 16 blessés et 12 personnes sont toujours portées disparues.Un précédent bilan de la police nationale et de l'administration militaire de la région de Zaporijjia faisait état de sept morts dans ces nouvelles frappes fréquentes sur la capitale régionale du même nom, située à seulement quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front."Tôt ce matin, les forces russes ont lâché cinq bombes aériennes guidées sur des quartiers résidentiels de la capitale régionale (Zaporijjia). Deux ont frappé des immeubles résidentiels", a indiqué la police nationale dans un communiqué.Des personnes ont été secourues dans les décombres par les services de secours ukrainiens, a constaté l'AFP sur place.La Russie a intensifié ses frappes contre le territoire ukrainien ces derniers mois, faisant un nombre croissant de victimes civiles.Les efforts diplomatiques sous médiation américaine pour mettre fin à plus de quatre ans d'invasion russe de l'Ukraine n'ont, eux, pour l'instant abouti à aucun résultat.bur-mda/cpy