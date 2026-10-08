Ukraine : une bombe russe contre deux bus fait au moins 30 morts dans l'Est

Un bombardement russe contre deux bus jeudi a fait au moins 30 morts à Kramatorsk, ville clé du front de l'Est ukrainien, dans l'une des attaques les plus meurtrières des dernières semaines, selon un bilan provisoire des autorités.

Cette nouvelle attaque intervient au lendemain de frappes russes qui ont fait 30 morts dans tout le pays, dont 22 dans un même immeuble résidentiel à Prylouky (nord), éventré par un missile.

Une nette escalade des frappes russes depuis l'été éclipse les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit déclenché en 2022 par l'invasion russe de l'Ukraine. La venue en septembre à Kiev et Moscou des émissaires de Donald Trump pour relancer des négociations n'a débouché à ce stade sur aucune avancée.

Dans la matinée jeudi, une bombe planante russe a frappé dans une rue de Kramatorsk deux bus en circulation et un immeuble résidentiel, ont dit les autorités.

"À l'heure actuelle, le bilan de l'attaque de ce matin contre des bus s'élève à 30 morts. 18 personnes ont été blessées", a annoncé le parquet régional de Donetsk.

Le gouverneur régional, Vadym Filachkine, a annoncé la suspension des transports publics à Kramatorsk et dans la ville voisine de Sloviansk à la suite de la "nette détérioration de la situation sécuritaire".

Des images diffusées par le parquet ukrainien montrent un bus calciné et des corps floutés gisant au sol.

- "Crime de guerre" -

Le parquet a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "crime de guerre".

Brièvement occupée par des séparatistes prorusses en 2014 avant d'être reprise par les forces ukrainiennes, Kramatorsk constitue un important centre logistique pour l'armée ukrainienne dans la région de Donetsk, épicentre des combats.

L'armée ukrainienne mène depuis plusieurs semaines une contre-offensive dans ce secteur du front, affirmant avoir repris plusieurs kilomètres carrés de territoire.

Kiev est aussi ciblé jeudi.

Des frappes russes y ont fait trois morts et 13 blessés, a indiqué le maire de la capitale, Vitali Klitschko.

Une frappe a fait un mort et 11 blessés, dont neuf ont été hospitalisés, et une autre a déclenché un incendie dans un bâtiment de quatre étages où les secouristes ont retrouvé "les corps de deux personnes" et deux blessés, a-t-il détaillé sur les réseaux sociaux.

Parallèlement, l'Ukraine intensifie ses attaques sur le territoire russe.

Pour la première fois, une frappe de drone ukrainienne a touché un centre de données du géant russe de la tech, Yandex, dans la région russe de Ryazan, a indiqué jeudi l'entreprise à l'AFP.

Kiev justifie ses frappes sur le territoire russe, notamment sur des infrastructures énergétiques et logistiques, en affirmant qu'il s'agit d'une réponse juste aux frappes dévastatrices de Moscou quasi-quotidiennes depuis le déclenchement de l'invasion russe.

Cette frappe sur Yandex survient après plusieurs attaques russes massives sur des entrepôts ukrainiens de nourriture et médicaments, des ponts, des opérateurs téléphoniques et centres de données.

Volodymyr Zelensky a accusé mercredi la Russie de frapper intentionnellement "des villes ordinaires, la vie ordinaire".



AFP