[Vidéos] Un chihuahua intègre un commando de police au Mexique

La Garde nationale mexicaine a présenté, mardi 29 septembre 2026, sa nouvelle recrue, un chihuahua de 13 mois nommé Comando. Plus qu'une mascotte, il sera un véritable renfort pour les autorités lors de leurs missions de recherche et de sauvetage (Photos : Capture You Tube)

Ce petit chien de 21 cm de haut a déjà fait ses preuves lors d'une séance d'entraînement à Mexico. Il a notamment gravi des escaliers et franchi des obstacles à pleine vitesse.

Il a également pu se familiariser avec le matériel.

Les forces de l'ordre ont recueilli Comando il y a environ six mois dans l'État de Chihuahua, situé au nord du pays et dont la race tire son nom.

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