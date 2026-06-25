Un enfant de 10 ans mis en examen pour tentative de viol et de meurtre sur une jeune femme

Son âge est à peine croyable. Un garçon de seulement 10 ans a été mis en examen ce mercredi pour l’agression à l’arme blanche et la tentative de viol d’une jeune femme de 22 ans, annonce le procureur de Saint-Brieuc. La victime faisait du sport dans une zone boisée de la ville le 15 juin dernier "quand un individu de sexe masculin l'(a) abordée et lui (a) ordonné de se déshabiller, ce qu’elle (a) refusé de faire".

L’agresseur lui a alors porté deux coups de couteau, l’un au bras, l’autre à l’abdomen, avant de s’enfuir. Puis mardi, des agents en patrouille ont repéré "un individu correspondant en tous points au signalement donné par la victime" sur lequel ils ont trouvé un couteau correspondant à celui utilisé dans l’agression.

- Interdiction de sortir la nuit -

Le suspect étant âgé de 10 ans, il a été placé en "retenue" pour une durée de 12 heures, renouvelée une fois par le parquet. Durant son audition, il a reconnu être l’auteur des faits, souligne le procureur de Saint-Brieuc. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative de meurtre et de tentative de viol avec arme, et le mineur a été mis en examen.

La loi n’autorisant pas de mesures à caractère pénal pour des personnes aussi jeunes, le juge d’instruction a ordonné une mesure éducative judiciaire provisoire (MEJP) avec l’interdiction pour le garçon notamment de sortir de son domicile entre 22 heures à 6 heures et de contacter sa victime.

AFP