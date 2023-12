Un journaliste d'Al Jazeera tué à Gaza, un autre blessé

Un journaliste d'Al Jazeera a été tué vendredi et un autre blessé dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza, a rapporté la chaîne qatarie.

"C'est le coeur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice de la perte de notre caméraman dévoué d'Al Jazeera, Samer Abou Daqa", a écrit sur X Mohamed Moawad, un rédacteur en chef de la chaîne de télévision.Al Jazeera avait auparavant indiqué que son chef de bureau à Gaza, Wael Dahdouh, et Abou Daqa, avaient été blessés dans une école de Khan Younès (sud) "à la suite de ce que l'on pense être une attaque de drone israélien".D'après Al Jazeera, Samer Abou Daqa était grièvement blessé mais est resté pendant des heures sur les lieux de la frappe, auxquels les secours n'ont pas accédé car la route était bloquée par les décombres d'une maison.Wael Dahdouh a lui été blessé au bras et transféré à l'hôpital Nasser de Khan Younès, a constaté un journaliste de l'AFP.Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat.Dans un communiqué, Al Jazeera avait dit tenir "les forces d'occupation israéliennes pleinement responsables de la sécurité de Samer", avant l'annonce de sa mort."L'équipe de Gaza, en particulier Wael et Samer, ont joué un rôle crucial pour révéler l'ampleur des destructions et des horreurs des atrocités israéliennes. Sans leur dévouement et leur engagement, les horreurs de Gaza ne seraient pas exposées au monde", avait estimé la chaîne.Un premier bombardement a visé une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à Khan Younès, que les journalistes venaient couvrir, lorsqu'un deuxième bombardement a eu lieu, selon un communiqué du mouvement Hamas au pouvoir à Gaza.Cette seconde frappe a visé "délibérément les journalistes", selon le Hamas.Il s'agit d'une "tentative d'intimidation des journalistes pour qu'ils ne documentent pas les massacres (israéliens) commis dans la bande de Gaza", a réagi le Hamas au pouvoir à Gaza.- "Grave atteinte" -Nous sommes en contact avec nos homologues israéliens tous les jours. Nous n'avons encore aucune indication sur le fait que [les Israéliens] prennent délibérément pour cibles des journalistes", a déclaré à Washington le porte-parole du Conseil de la sécurité nationale américain, John Kirby.Rien n'indique qu'il y ait "une politique ou même une doctrine opérationnelle [israélienne] visant à s'en prendre intentionnellement aux journalistes qui essaient de couvrir cette guerre", a-t-il ajouté.Pleurant la mort du "premier [de ses membres] à être tué à Gaza dans [cette] guerre", l'Association de la presse étrangère (FPA) à Jérusalem a qualifié ce drame "de grave atteinte à une liberté de la presse déjà limitée à Gaza" et a appelé à une enquête et une explication rapides de l'armée" israélienne.L'épouse de Wael Dahdouh et deux de ses enfants avaient été tués par une frappe israélienne le 25 octobre à Gaza.Plus de 60 journalistes et employés de médias sont morts depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël le 7 octobre, déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).Par ailleurs à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël, un journaliste palestinien de l'agence de presse turque Anadolu a été blessé lors de violences policières, en marge de la prière du vendredi près de la mosquée al-Aqsa.Sur des images récupérées par l'AFP, on voit le photographe Moustafa al-Kharouf d'abord frappé au visage par des policiers, puis à coup de crosse. Mis à terre, il reçoit ensuite de violents coups de pieds.Enes Canli, le chef du bureau d'Anadolu à Jérusalem, a précisé à l'AFP que "son oeil touché fait actuellement l'objet d'examens" et que "son cou présente des contusions et des blessures"."Nous nous battrons résolument pour que les responsables rendent des comptes", a déclaré Serdar Karagöz, le président-directeur général d'Anadolu sur X.Dans un communiqué, la police israélienne a affirmé que "le commandant de la police des frontières a immédiatement suspendu les opérations des officiers observés dans la vidéo diffusée lors d'activités à Jérusalem-Est".