Un lycéen a eu la main arrachée lundi à Lens en ramassant une grenade policière

Un lycéen de 15 ans a eu la main arrachée lundi matin lors d’une manifestation à Lens, a déclaré le préfet du Pas-de-Calais lors d’un point presse, un accident qui s’est produit après que l’adolescent a ramassé une grenade, selon une source policière.

Il s’agissait d’une grenade de désencerclement lancée par des CRS, selon une autre source syndicale policière : le lycéen aurait voulu ramasser l’engin pour le relancer et il lui a explosé dans la main.

Les autorités n’ont cependant pas donné d’informations sur les circonstances dans l’immédiat.

C’est un fait "très grave mais les jours de ce lycéen, fort heureusement, ne sont pas en danger" et il a été transféré "très rapidement" dans un hôpital à Lille, a déclaré le préfet François-Xavier Lauch lors d’un point-presse à Lens.

"À l’heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure de vous répondre si cet adolescent avait formellement récupéré une grenade qui a explosé dans sa main, ou si la grenade aurait atterri sur lui", a déclaré à ses côtés le procureur de Béthune, Etienne Thieffry.

Le procureur a ajouté avoir saisi l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) pour "délit de violence ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente, afin que toute la lumière soit faite sur la chronologie et la relation des faits".

Le lycée professionnel Auguste-Béhal de Lens, où la victime était scolarisée, a annoncé sur Facebook son passage immédiat en cours à distance et l’ouverture d’une cellule d’écoute et de soutien.

AFP