Une adolescente perd un œil à Mulhouse après la manifestation du 17 octobre, une enquête de l'IGPN ouverte

Le parquet de Mulhouse annonce dimanche 18 octobre avoir saisi l’inspection générale de la police nationale (IGPN) après qu’une adolescente a été grièvement blessée en marge de la journée de mobilisation contre la vie chère, samedi 17 octobre. Elle a perdu l’usage d’un œil.

Le parquet a saisi la délégation de l’IGPN à Metz d’une « enquête de flagrance pour violences aggravées », a précisé le procureur de la République de la ville, Nicolas Heitz, dans un communiqué.

Selon les premières investigations, la victime est "une jeune femme âgée de 17 ans, née à Mulhouse", a-t-il dit.

"Malheureusement, malgré l’intervention chirurgicale réalisée en urgence, la perte de son œil gauche est définitive", a-t-il ajouté.

Les investigations devront "déterminer le déroulé précis des faits ayant conduit à cette blessure grave", a souligné le procureur. Elles "seront nécessairement complexes compte tenu de l’importance du nombre de personnes présentes et du caractère extrêmement difficile des opérations de maintien de l’ordre qui ont été menées", a-t-il estimé.

- Que s’est-il passé à Mulhouse ? -

La manifestation du 17 octobre, qui a rassemblé un millier de personnes dans la ville du Haut-Rhin, a dégénéré en milieu d’après-midi quand des groupes ont "provoqué les forces de l’ordre et se sont attaqués aux commerces et biens publics", avait indiqué la préfecture samedi soir.

Le magistrat souligne qu’un groupe d’environ 400 personnes avait notamment tenté d’envahir le bâtiment de la gare. Les forces de l’ordre ont alors utilisé des "moyens lacrymogènes pour protéger les voyageurs" et ont subi en retour "des prises à partie directes et le jet d’artifices pyrotechniques".

Une partie de ce groupe s’est ensuite dirigé vers le centre-ville commerçant de Mulhouse, où les policiers ont à nouveau fait usage de gaz lacrymogènes "face à la tentative de pillage de plusieurs commerces", précise-t-il. Dix personnes ont été interpellées, dont six placées en garde à vue.

Plus tard, vers 17 h 50, une première information fait état d’une femme prise en charge par les pompiers et grièvement blessée à l’œil, a-t-il relaté.

À Strasbourg aussi, un homme a été blessé à l’œil à la suite d’un tir des forces de l’ordre vers un groupe de manifestants, selon les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Un jeune a également vu sa main arrachée par une grenade à Saint-Étienne pendant la manifestation. Des vidéos montrant sa main en lambeaux ont circulé.

AFP