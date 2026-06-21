Une canicule exceptionnelle chamboule la Fête de la musique

Qui osera se déhancher sous le soleil brûlant? La Fête de la musique s'annonce fortement perturbée dimanche par la canicule, en particulier dans les 35 départements placés en vigilance rouge, un record, où la consommation d'alcool sera prohibée.

De Auch à Nanterre en passant par Châteauroux, un certain nombre de villes ont annulé les concerts prévus pour la 45e Fête de la musique, tandis que Météo-France anticipe 41°C par endroits dimanche.

Sans aller jusque-là, des autorités locales ont repoussé le début des festivités à la fin de journée, lorsque les températures devraient un peu baisser. Ce sera à 19H00 en Gironde, où la préfète a annulé toutes les autres "manifestations à l'extérieur, sportives, festives, culturelles".

À Paris, comme à Lyon ou Strasbourg, la municipalité a aussi choisi de maintenir l'événement. Afin de "pouvoir l'ordonner et l'encadrer plutôt que de la subir", a expliqué le maire PS de la capitale, Emmanuel Grégoire.

Dans la capitale et son agglomération, 4.800 policiers et gendarmes ainsi que 2.500 sapeurs-pompiers seront mobilisés pour la fête, selon la préfecture de police de Paris. Les cortèges seront interdits sur les "quais bas" pour "éviter tout risque de chute dans la Seine".

Au total, quelque 53 millions de Français sont concernés par les vigilances rouge, qui touche 35 départements, et orange, déclarée dans 45 autres départements.

Météo-France prévoit un "épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle" dans la zone allant de la région parisienne aux Pyrénées-Atlantiques, similaire à celui "des canicules de juillet 2019 et août 2003, mais de durée encore incertaine".

Le nombre de départements en vigilance rouge atteint ainsi un record, le précédent étant de 20 départements les 24 et 25 juillet 2019.

"Les 39 à 40°C" seront "souvent atteints de la Nouvelle-Aquitaine et d'une petite partie ouest de l'Occitanie vers l'Ile-de-France et la Bourgogne. Les 41°C pourront être atteints par endroits", selon Météo-France.

Les régions les plus épargnées sont situées dans le nord et autour du pourtour méditerranéen.

- Entre LFI et Mozart -

Pour éviter au maximum malaises mais aussi troubles à l'ordre public, la consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique dans les départements en vigilance rouge canicule, ainsi que dans quelques autres en orange.

Et la "consigne" a été donnée de ne pas en proposer dans les évènements organisés par l'État, a annoncé le gouvernement, qui a activé une cellule interministérielle de crise.

"L'alcool et les températures élevées ne font vraiment pas bon ménage", a expliqué la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, dans Le Parisien. "Ce n’est pas un message moralisateur, mais scientifique: l’alcool bloque une hormone qui retient l’eau dans le corps, donc vous vous déshydratez davantage", a-t-elle expliqué.

Gratuite et ouverte à toutes les musiques depuis 1982, la Fête de la musique donne l'occasion à de nombreux bars d'attirer les clients.

Parmi les concerts prévus à Paris, celui de La France insoumise, qui a choisi d'en faire un évènement politique à l'approche de la présidentielle. Sa "Fête de la musique antiraciste" a invité place de la République des artistes, comme Leo SVR et 2L, connus pour leurs positions engagées à gauche.

La justice a suspendu vendredi la décision du préfet de police d'interdire ce concert, en estimant que "les risques de troubles à l'ordre public" qu'il avait invoqués "n'étaient pas suffisamment justifiés".

Plus consensuel sera le concert donné par deux musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France, qui joueront pour la première fois l'œuvre inédite de Mozart qui vient d'être découverte à la Bibliothèque nationale de France.

- Encore plus chaud lundi -

Lundi, "la température moyenne sur l'hexagone (indicateur thermique) pourrait atteindre le niveau de la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus", a prévenu Météo-France.

La vigilance rouge devrait donc être prolongée lundi et pourrait être étendue à d'autres départements, indique l'organisme, prévoyant des maximales "entre 40 et 42°C" sur les départements en rouge.

Des mesures ont été localement prises pour tenter d'en limiter les effets néfastes pour les travailleurs, notamment du BTP, et dans les écoles.

Ainsi, dans l'académie de Bordeaux, près de 350 établissements scolaires sur environ 2.650, fonctionneront "en mode dégradé ou aménagé", notamment en concentrant les cours le matin, a indiqué le recteur, Jean-Marc Huart.

La canicule frappe plusieurs autres pays européens comme le Royaume-Uni et l'Espagne, où une vague de chaleur extrême doit toucher la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares à partir de dimanche.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.

AFP