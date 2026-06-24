Une Française élue "pire photographe du monde" se voit récompenser de 43.000 euros

Être le dernier peut parfois rapporter gros. Blanche Mortemard, 28 ans, originaire de Paris, vient d’être sacrée "pire photographe du monde" à l’issue d’un concours organisé par la compagnie aérienne Icelandair. À la clé : 43.000 euros et un voyage en Islande (Photo d'archives : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L’opération, lancée au printemps dernier, visait à dénicher le photographe le moins doué de la planète afin de l’envoyer en Islande pour un séjour de dix jours tous frais payés écrit La Voix du Nord.

La jeune Française s’est imposée face à 127.642 participants venus de 178 pays. Selon les organisateurs, elle a convaincu le jury grâce à "son admirable absence de compétences et sa méconnaissance des bases de la photographie".

Blanche Mortemard partira en Islande cet été et aura pour mission de photographier le pays durant son séjour de dix jours. "Je vais immortaliser l’Islande avec la confiance d’un photographe professionnel et les compétences de quelqu’un qui n’en a absolument pas les capacités" a déclaré la jeune femme.

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