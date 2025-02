Val-d’Oise : au McDonald’s, un client trouve "un clou ou une vis" dans les frites de sa fille

"Papa, il y a quelque chose de bizarre dans la portion de frites". Alerté par cette petite phrase de sa fille alors qu’il se restaurait en famille au McDonald’s d’Éragny-sur-Oise (Val-d’Oise), Abdoulaye Kanté est tombé sur "un clou ou une vis assez longue".

L’objet "bien gras et noir de friture", comme il l’indique dans un tweet publié le 31 janvier dernier, aurait pu devenir dangereux pour son enfant, souligne-t-il.

Bonsoir @McDonaldsFrance ma fille a trouvé un clou dans ses frites. Je suis retourné au restaurant en question pour faire constater cela et le directeur très désagreable n'a pas voulu me croire en soutenant que c'était impossible. Je précise que le clou est bien gras et noir de… pic.twitter.com/wdA0kgYCZ3